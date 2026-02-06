Estrazione Eurojackpot 6 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°11 del 6/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
8-14-38-41-48
EURONUMERI
1-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.532.815,30
|punti 5+0
|4
|0
|€ 257.357,70
|punti 4+2
|22
|0
|€ 7.718,30
|punti 4+1
|506
|11
|€ 419,40
|punti 3+2
|963
|20
|€ 242,40
|punti 4+0
|1.439
|41
|€ 118,00
|punti 2+2
|14.641
|249
|€ 36,90
|punti 3+1
|23.797
|398
|€ 25,40
|punti 3+0
|65.682
|1.186
|€ 17,60
|punti 1+2
|80.480
|1.274
|€ 17,60
|punti 2+1
|348.942
|5.710
|€ 12,30