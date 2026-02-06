Estrazione Eurojackpot 6 febbraio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°11 del 6/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-14-38-41-48

EURONUMERI

1-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 1.532.815,30
punti 5+040€ 257.357,70
punti 4+2220€ 7.718,30
punti 4+150611€ 419,40
punti 3+296320€ 242,40
punti 4+01.43941€ 118,00
punti 2+214.641249€ 36,90
punti 3+123.797398€ 25,40
punti 3+065.6821.186€ 17,60
punti 1+280.4801.274€ 17,60
punti 2+1348.9425.710€ 12,30