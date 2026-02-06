Estrazione Eurojackpot 6 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°11 del 6/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-14-38-41-48

EURONUMERI

1-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 1.532.815,30 punti 5+0 4 0 € 257.357,70 punti 4+2 22 0 € 7.718,30 punti 4+1 506 11 € 419,40 punti 3+2 963 20 € 242,40 punti 4+0 1.439 41 € 118,00 punti 2+2 14.641 249 € 36,90 punti 3+1 23.797 398 € 25,40 punti 3+0 65.682 1.186 € 17,60 punti 1+2 80.480 1.274 € 17,60 punti 2+1 348.942 5.710 € 12,30