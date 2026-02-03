Estrazione Eurojackpot 3 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°10 del 3/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
3-20-27-37-44
EURONUMERI
1-2
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|7
|0
|€ 99.920,20
|punti 4+2
|20
|0
|€ 5.768,50
|punti 4+1
|466
|7
|€ 309,40
|punti 3+2
|793
|17
|€ 200,00
|punti 4+0
|1.041
|20
|€ 110,80
|punti 2+2
|12.237
|267
|€ 30,00
|punti 3+1
|19.929
|376
|€ 20,60
|punti 3+0
|46.932
|996
|€ 16,50
|punti 1+2
|66.517
|1.424
|€ 14,60
|punti 2+1
|290.404
|6.305
|€ 10,00