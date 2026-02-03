Estrazione Eurojackpot 3 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°10 del 3/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

3-20-27-37-44

EURONUMERI

1-2

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 0 0 € 0,00 punti 5+0 7 0 € 99.920,20 punti 4+2 20 0 € 5.768,50 punti 4+1 466 7 € 309,40 punti 3+2 793 17 € 200,00 punti 4+0 1.041 20 € 110,80 punti 2+2 12.237 267 € 30,00 punti 3+1 19.929 376 € 20,60 punti 3+0 46.932 996 € 16,50 punti 1+2 66.517 1.424 € 14,60 punti 2+1 290.404 6.305 € 10,00