Estrazione Eurojackpot 3 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 3 febbraio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°10 del 3/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

3-20-27-37-44

EURONUMERI

1-2

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+100€ 0,00
punti 5+070€ 99.920,20
punti 4+2200€ 5.768,50
punti 4+14667€ 309,40
punti 3+279317€ 200,00
punti 4+01.04120€ 110,80
punti 2+212.237267€ 30,00
punti 3+119.929376€ 20,60
punti 3+046.932996€ 16,50
punti 1+266.5171.424€ 14,60
punti 2+1290.4046.305€ 10,00