Estrazione Eurojackpot 30 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°9 del 30/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
8-13-15-17-37
EURONUMERI
3-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 17.638.609,90
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.824.779,00
|punti 5+0
|7
|0
|€ 147.012,90
|punti 4+2
|66
|2
|€ 2.571,90
|punti 4+1
|838
|30
|€ 253,20
|punti 3+2
|3.600
|74
|€ 77,60
|punti 4+0
|1.591
|33
|€ 77,60
|punti 2+2
|44.624
|751
|€ 14,50
|punti 3+1
|39.274
|754
|€ 14,50
|punti 3+0
|73.584
|1.343
|€ 14,50
|punti 1+2
|198.762
|3.355
|€ 7,90
|punti 2+1
|527.695
|9.533
|€ 7,90