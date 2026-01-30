Estrazione Eurojackpot 30 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°9 del 30/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-13-15-17-37

EURONUMERI

3-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 17.638.609,90
punti 5+110€ 1.824.779,00
punti 5+070€ 147.012,90
punti 4+2662€ 2.571,90
punti 4+183830€ 253,20
punti 3+23.60074€ 77,60
punti 4+01.59133€ 77,60
punti 2+244.624751€ 14,50
punti 3+139.274754€ 14,50
punti 3+073.5841.343€ 14,50
punti 1+2198.7623.355€ 7,90
punti 2+1527.6959.533€ 7,90