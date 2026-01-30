Estrazione Eurojackpot 30 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 30 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°9 del 30/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-13-15-17-37

EURONUMERI

3-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 17.638.609,90 punti 5+1 1 0 € 1.824.779,00 punti 5+0 7 0 € 147.012,90 punti 4+2 66 2 € 2.571,90 punti 4+1 838 30 € 253,20 punti 3+2 3.600 74 € 77,60 punti 4+0 1.591 33 € 77,60 punti 2+2 44.624 751 € 14,50 punti 3+1 39.274 754 € 14,50 punti 3+0 73.584 1.343 € 14,50 punti 1+2 198.762 3.355 € 7,90 punti 2+1 527.695 9.533 € 7,90