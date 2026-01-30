Animali: Real Bowl porta il pet food naturale Made in Italy in farmacia

Real Bowl, dopo il lancio della linea dedicata ai gatti, amplia la propria presenza portando il suo modello di alimentazione “casalinga” anche in farmacia

Real Bowl annuncia l’ingresso nel canale delle farmacie, un nuovo tassello strategico nel percorso di crescita dell’azienda che porta il proprio modello di alimentazione naturale e “casalinga” per cani e gatti all’interno di uno dei luoghi simbolo della salute e della fiducia.

Quello delle farmacie, infatti, è un contesto sempre più percepito come casa della salute della famiglia, dove anche gli animali domestici – ormai considerati a tutti gli effetti membri del nucleo familiare – possono trovare risposte coerenti con i bisogni quotidiani di benessere e prevenzione. La distribuzione partirà tra Triveneto e Lombardia, con una fase iniziale di avvio e consolidamento, per poi estendersi progressivamente al resto d’Italia nel corso dei prossimi mesi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di mercato che vede una crescente attenzione verso il benessere degli animali domestici e la qualità degli alimenti. In Italia sono attive oltre 20.000 farmacie, una rete capillare che rappresenta un punto di riferimento quotidiano per milioni di persone e che mostra interessanti margini di sviluppo proprio per i prodotti legati alla nutrizione e alla cura degli animali. In questo scenario, l’ingresso del pet food naturale rappresenta per le farmacie un’opportunità di ampliare in modo coerente la propria offerta, introducendo una nuova categoria di prodotto semplice da gestire, richiesta dai consumatori e capace di favorire una relazione continuativa con i pet owner.

Real Bowl porta in farmacia una gamma di pappa preparata esclusivamente con ingredienti freschi e naturali, per cani e gatti, articolata in sei diverse fonti proteiche. Una proposta ampia ma semplice da gestire, che permette di rispondere a esigenze nutrizionali diverse mantenendo trasparenza e qualità. I prodotti Real Bowl si conservano a temperatura ambiente fino a 36 mesi, un elemento che ne facilita la gestione in farmacia e ne aumenta la praticità anche nell’uso quotidiano a casa.

Francesco Martin, Sales Manager per il canale farmacie di Real Bowl, dichiara: “Sempre più persone prestano attenzione a ciò che mettono nella ciotola dei propri animali, con la stessa sensibilità che riservano alla propria alimentazione. La farmacia è un luogo che trasmette fiducia e competenza, ed è proprio questa fiducia che può aiutare i pet owner a scoprire un’alternativa naturale e di qualità per cani e gatti sani, senza logiche medicalizzate; in farmacia il pet owner non cerca una prescrizione, ma un contesto qualificato in cui orientarsi verso scelte più consapevoli, anche sul fronte dell’alimentazione”.

L’ingresso in farmacia arriva in un momento di forte evoluzione per Real Bowl. Nel corso del 2025 l’azienda ha chiuso un round di investimento seed da 3,2 milioni di euro, ha ampliato la propria offerta con il lancio della linea dedicata ai gatti e ha avviato un piano di espansione sui principali mercati europei, grazie anche a un packaging multilingua pensato per l’export. Luca Peroni, Sales Manager Italia ed Estero di Real Bowl, aggiunge: “La farmacia rappresenta per noi un contesto naturale in cui parlare di benessere a 360 gradi, portando il nostro modello di pet food naturale Made in Italy in uno spazio riconosciuto per competenza e fiducia. È inoltre un luogo che svolge una funzione educativa fondamentale, aiutando le persone a maturare una maggiore consapevolezza anche sulle scelte nutrizionali per i propri animali. Per questo mettiamo a disposizione dei farmacisti anche la possibilità di conoscere da vicino come lavoriamo: chi lo desidera può visitare la nostra sede produttiva e vedere direttamente come nascono i nostri prodotti, in un’ottica di trasparenza, filiera controllata e condivisione del valore”.

Quanto vale il settore del pet food e perché cresce la domanda di qualità

Nel 2025 il mercato europeo del pet food è valutato circa 37 miliardi di euro, sostenuto da una domanda in costante crescita e da un’evoluzione profonda delle abitudini dei pet owner. Un trend sempre più evidente è quello della cosiddetta “pet humanization” degli animali domestici, che porta le persone a prestare maggiore attenzione alla qualità degli ingredienti, alla trasparenza delle filiere e al valore nutrizionale degli alimenti destinati a cani e gatti. In questo contesto, i segmenti legati al pet food naturale e di alta qualità si confermano tra i più dinamici per innovazione e potenziale di crescita, aprendo spazio anche a canali distributivi alternativi e più qualificati.