Estrazione Eurojackpot 23 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°7 del 23/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
18-36-39-45-50
EURONUMERI
6-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 53.723.456,70
|punti 5+1
|3
|0
|€ 741.180,20
|punti 5+0
|4
|0
|€ 313.493,30
|punti 4+2
|44
|2
|€ 4.700,90
|punti 4+1
|736
|10
|€ 351,20
|punti 3+2
|2.108
|26
|€ 137,70
|punti 4+0
|1.459
|36
|€ 137,70
|punti 2+2
|27.194
|424
|€ 24,20
|punti 3+1
|33.579
|463
|€ 21,90
|punti 3+0
|71.184
|891
|€ 19,60
|punti 1+2
|151.036
|2.263
|€ 11,50
|punti 2+1
|478.744
|6.797
|€ 10,90