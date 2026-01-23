Estrazione Eurojackpot 23 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°7 del 23/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

18-36-39-45-50

EURONUMERI

6-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 53.723.456,70 punti 5+1 3 0 € 741.180,20 punti 5+0 4 0 € 313.493,30 punti 4+2 44 2 € 4.700,90 punti 4+1 736 10 € 351,20 punti 3+2 2.108 26 € 137,70 punti 4+0 1.459 36 € 137,70 punti 2+2 27.194 424 € 24,20 punti 3+1 33.579 463 € 21,90 punti 3+0 71.184 891 € 19,60 punti 1+2 151.036 2.263 € 11,50 punti 2+1 478.744 6.797 € 10,90