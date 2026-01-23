Estrazione Eurojackpot 23 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 23 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°7 del 23/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

18-36-39-45-50

EURONUMERI

6-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 53.723.456,70
punti 5+130€ 741.180,20
punti 5+040€ 313.493,30
punti 4+2442€ 4.700,90
punti 4+173610€ 351,20
punti 3+22.10826€ 137,70
punti 4+01.45936€ 137,70
punti 2+227.194424€ 24,20
punti 3+133.579463€ 21,90
punti 3+071.184891€ 19,60
punti 1+2151.0362.263€ 11,50
punti 2+1478.7446.797€ 10,90