Estrazione Eurojackpot 20 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°6 del 20/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
16-26-32-37-45
EURONUMERI
2-3
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 517.369,70
|punti 5+0
|9
|0
|€ 97.257,40
|punti 4+2
|22
|0
|€ 6.562,80
|punti 4+1
|523
|2
|€ 345,00
|punti 3+2
|1.053
|15
|€ 188,50
|punti 4+0
|1.168
|20
|€ 123,60
|punti 2+2
|15.263
|241
|€ 30,10
|punti 3+1
|24.591
|413
|€ 20,90
|punti 3+0
|51.717
|911
|€ 18,80
|punti 1+2
|83.953
|1.489
|€ 14,50
|punti 2+1
|367.017
|6.139
|€ 9,90