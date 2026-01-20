Estrazione Eurojackpot 20 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°6 del 20/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

16-26-32-37-45

EURONUMERI

2-3

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 517.369,70
punti 5+090€ 97.257,40
punti 4+2220€ 6.562,80
punti 4+15232€ 345,00
punti 3+21.05315€ 188,50
punti 4+01.16820€ 123,60
punti 2+215.263241€ 30,10
punti 3+124.591413€ 20,90
punti 3+051.717911€ 18,80
punti 1+283.9531.489€ 14,50
punti 2+1367.0176.139€ 9,90