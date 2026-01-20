Estrazione Eurojackpot 20 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 20 gennaio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°6 del 20/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

16-26-32-37-45

EURONUMERI

2-3

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 517.369,70 punti 5+0 9 0 € 97.257,40 punti 4+2 22 0 € 6.562,80 punti 4+1 523 2 € 345,00 punti 3+2 1.053 15 € 188,50 punti 4+0 1.168 20 € 123,60 punti 2+2 15.263 241 € 30,10 punti 3+1 24.591 413 € 20,90 punti 3+0 51.717 911 € 18,80 punti 1+2 83.953 1.489 € 14,50 punti 2+1 367.017 6.139 € 9,90