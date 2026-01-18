Babaganoush, un classico mediorientale dai sapori affumicati: la ricetta

Il Babaganoush è una crema di melanzane dalla consistenza vellutata e dal carattere deciso, simbolo della cucina mediorientale
Il Babaganoush è una crema di melanzane dalla consistenza vellutata e dal carattere deciso, simbolo della cucina mediorientale. L’affumicatura delle melanzane sprigiona note intense e avvolgenti, rese ancora più armoniose da un tocco speciale: DADOCREMA Vegetale Bauer, che esalta il sapore in modo naturale, senza coprirlo. Un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, per un piatto ideale da gustare come antipasto o accompagnamento raffinato.
Ricetta di @cimettolozucchero
Difficoltà: facile
Tempo di Preparazione: 10 minuti
INGREDIENTI
400-500 g di melanzane
50 g di tahina
1 cucchiaino di DADOCREMA Vegetale Bauer
Succo di 1 limone
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.
Paprika q.b.
Semi di sesamo q.b.
Menta fresca q.b.
PREPARAZIONE
Lava le melanzane, tagliale a metà nel senso della lunghezza e pratica dei tagli nella polpa.
Disponile su una teglia con la buccia rivolta verso l’alto, su carta forno leggermente unta.
Cuoci in forno per 15 minuti a 200°.
Estrai la polpa con un cucchiaio e mettila nel mixer con tahina, succo di limone, DADOCREMA Vegetale, sale e pepe.
Frulla fino a ottenere una crema liscia e uniforme.
Versa in una ciotola e completa con paprika, semi di sesamo, menta fresca tritata e un filo d’olio.
Perfetto da servire con pane pita o verdure croccanti.