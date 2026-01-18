Babaganoush, un classico mediorientale dai sapori affumicati: la ricetta

Il Babaganoush è una crema di melanzane dalla consistenza vellutata e dal carattere deciso, simbolo della cucina mediorientale

Il Babaganoush è una crema di melanzane dalla consistenza vellutata e dal carattere deciso, simbolo della cucina mediorientale. L’affumicatura delle melanzane sprigiona note intense e avvolgenti, rese ancora più armoniose da un tocco speciale: DADOCREMA Vegetale Bauer, che esalta il sapore in modo naturale, senza coprirlo. Un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, per un piatto ideale da gustare come antipasto o accompagnamento raffinato.

Ricetta di @cimettolozucchero

Difficoltà: facile

Tempo di Preparazione: 10 minuti

INGREDIENTI

400-500 g di melanzane

50 g di tahina

1 cucchiaino di DADOCREMA Vegetale Bauer

Succo di 1 limone

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Paprika q.b.

Semi di sesamo q.b.

Menta fresca q.b.

PREPARAZIONE

Lava le melanzane, tagliale a metà nel senso della lunghezza e pratica dei tagli nella polpa.

Disponile su una teglia con la buccia rivolta verso l’alto, su carta forno leggermente unta.

Cuoci in forno per 15 minuti a 200°.

Estrai la polpa con un cucchiaio e mettila nel mixer con tahina, succo di limone, DADOCREMA Vegetale, sale e pepe.

Frulla fino a ottenere una crema liscia e uniforme.

Versa in una ciotola e completa con paprika, semi di sesamo, menta fresca tritata e un filo d’olio.

Perfetto da servire con pane pita o verdure croccanti.