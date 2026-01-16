Estrazione Eurojackpot 16 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°5 del 16/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
8-16-37-39-48
EURONUMERI
5-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|5
|0
|€ 391.488,30
|punti 5+0
|9
|0
|€ 122.656,20
|punti 4+2
|32
|0
|€ 5.690,20
|punti 4+1
|736
|14
|€ 309,20
|punti 3+2
|1.299
|15
|€ 192,70
|punti 4+0
|1.629
|25
|€ 111,70
|punti 2+2
|19.291
|334
|€ 30,00
|punti 3+1
|28.973
|463
|€ 22,30
|punti 3+0
|69.971
|1.027
|€ 17,50
|punti 1+2
|100.828
|1.787
|€ 15,20
|punti 2+1
|422.006
|6.991
|€ 10,90