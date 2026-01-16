Estrazione Eurojackpot 16 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°5 del 16/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-16-37-39-48

EURONUMERI

5-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 5 0 € 391.488,30 punti 5+0 9 0 € 122.656,20 punti 4+2 32 0 € 5.690,20 punti 4+1 736 14 € 309,20 punti 3+2 1.299 15 € 192,70 punti 4+0 1.629 25 € 111,70 punti 2+2 19.291 334 € 30,00 punti 3+1 28.973 463 € 22,30 punti 3+0 69.971 1.027 € 17,50 punti 1+2 100.828 1.787 € 15,20 punti 2+1 422.006 6.991 € 10,90