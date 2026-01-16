Estrazione Eurojackpot 16 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 16 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°5 del 16/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

8-16-37-39-48

EURONUMERI

5-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+150€ 391.488,30
punti 5+090€ 122.656,20
punti 4+2320€ 5.690,20
punti 4+173614€ 309,20
punti 3+21.29915€ 192,70
punti 4+01.62925€ 111,70
punti 2+219.291334€ 30,00
punti 3+128.973463€ 22,30
punti 3+069.9711.027€ 17,50
punti 1+2100.8281.787€ 15,20
punti 2+1422.0066.991€ 10,90