Estrazione Eurojackpot 13 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°4 del 13/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
2-16-27-33-47
EURONUMERI
6-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 232.189,10
|punti 5+0
|11
|1
|€ 71.423,90
|punti 4+2
|24
|0
|€ 5.399,70
|punti 4+1
|537
|13
|€ 301,60
|punti 3+2
|1.008
|19
|€ 176,70
|punti 4+0
|1.357
|29
|€ 95,50
|punti 2+2
|13.718
|282
|€ 30,10
|punti 3+1
|20.809
|454
|€ 22,10
|punti 3+0
|54.461
|1.194
|€ 16,00
|punti 1+2
|74.754
|1.640
|€ 14,60
|punti 2+1
|297.074
|6.168
|€ 11,00