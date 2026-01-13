Estrazione Eurojackpot 13 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°4 del 13/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-16-27-33-47

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 6 0 € 232.189,10 punti 5+0 11 1 € 71.423,90 punti 4+2 24 0 € 5.399,70 punti 4+1 537 13 € 301,60 punti 3+2 1.008 19 € 176,70 punti 4+0 1.357 29 € 95,50 punti 2+2 13.718 282 € 30,10 punti 3+1 20.809 454 € 22,10 punti 3+0 54.461 1.194 € 16,00 punti 1+2 74.754 1.640 € 14,60 punti 2+1 297.074 6.168 € 11,00