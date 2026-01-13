Estrazione Eurojackpot 13 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 13 gennaio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°4 del 13/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-16-27-33-47

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 232.189,10
punti 5+0111€ 71.423,90
punti 4+2240€ 5.399,70
punti 4+153713€ 301,60
punti 3+21.00819€ 176,70
punti 4+01.35729€ 95,50
punti 2+213.718282€ 30,10
punti 3+120.809454€ 22,10
punti 3+054.4611.194€ 16,00
punti 1+274.7541.640€ 14,60
punti 2+1297.0746.168€ 11,00