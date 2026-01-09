Estrazione Eurojackpot 9 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°3 del 9/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-17-19-25-41

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 1.012.843,50 punti 5+0 17 0 € 59.410,60 punti 4+2 29 0 € 5.744,60 punti 4+1 503 11 € 414,00 punti 3+2 1.136 15 € 201,60 punti 4+0 1.416 29 € 117,60 punti 2+2 16.122 302 € 32,90 punti 3+1 26.476 511 € 22,40 punti 3+0 71.469 1.471 € 15,90 punti 1+2 87.090 1.567 € 15,90 punti 2+1 379.268 7.444 € 11,10