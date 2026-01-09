Estrazione Eurojackpot 9 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°3 del 9/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
1-17-19-25-41
EURONUMERI
6-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 1.012.843,50
|punti 5+0
|17
|0
|€ 59.410,60
|punti 4+2
|29
|0
|€ 5.744,60
|punti 4+1
|503
|11
|€ 414,00
|punti 3+2
|1.136
|15
|€ 201,60
|punti 4+0
|1.416
|29
|€ 117,60
|punti 2+2
|16.122
|302
|€ 32,90
|punti 3+1
|26.476
|511
|€ 22,40
|punti 3+0
|71.469
|1.471
|€ 15,90
|punti 1+2
|87.090
|1.567
|€ 15,90
|punti 2+1
|379.268
|7.444
|€ 11,10