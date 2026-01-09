Estrazione Eurojackpot 9 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione eurojackpot di oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 9 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°3 del 9/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-17-19-25-41

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 1.012.843,50
punti 5+0170€ 59.410,60
punti 4+2290€ 5.744,60
punti 4+150311€ 414,00
punti 3+21.13615€ 201,60
punti 4+01.41629€ 117,60
punti 2+216.122302€ 32,90
punti 3+126.476511€ 22,40
punti 3+071.4691.471€ 15,90
punti 1+287.0901.567€ 15,90
punti 2+1379.2687.444€ 11,10