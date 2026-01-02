Estrazione Eurojackpot 2 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot da 74 milioni

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°1 del 2/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

10-15-29-34-38

EURONUMERI

2-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 74.104.783,60 punti 5+1 4 0 € 630.745,90 punti 5+0 11 0 € 129.349,50 punti 4+2 57 1 € 4.117,40 punti 4+1 991 8 € 296,00 punti 3+2 2.296 27 € 140,50 punti 4+0 2.103 23 € 111,60 punti 2+2 34.220 371 € 21,80 punti 3+1 40.924 473 € 20,40 punti 3+0 88.767 978 € 17,80 punti 1+2 182.276 1.988 € 10,80 punti 2+1 596.858 6.675 € 9,90