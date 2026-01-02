Estrazione Eurojackpot 2 gennaio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot da 74 milioni

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°1 del 2/1/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

10-15-29-34-38

EURONUMERI

2-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 74.104.783,60
punti 5+140€ 630.745,90
punti 5+0110€ 129.349,50
punti 4+2571€ 4.117,40
punti 4+19918€ 296,00
punti 3+22.29627€ 140,50
punti 4+02.10323€ 111,60
punti 2+234.220371€ 21,80
punti 3+140.924473€ 20,40
punti 3+088.767978€ 17,80
punti 1+2182.2761.988€ 10,80
punti 2+1596.8586.675€ 9,90