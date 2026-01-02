Estrazione Eurojackpot 2 gennaio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot da 74 milioni
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 2 gennaio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°1 del 2/1/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
10-15-29-34-38
EURONUMERI
2-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 74.104.783,60
|punti 5+1
|4
|0
|€ 630.745,90
|punti 5+0
|11
|0
|€ 129.349,50
|punti 4+2
|57
|1
|€ 4.117,40
|punti 4+1
|991
|8
|€ 296,00
|punti 3+2
|2.296
|27
|€ 140,50
|punti 4+0
|2.103
|23
|€ 111,60
|punti 2+2
|34.220
|371
|€ 21,80
|punti 3+1
|40.924
|473
|€ 20,40
|punti 3+0
|88.767
|978
|€ 17,80
|punti 1+2
|182.276
|1.988
|€ 10,80
|punti 2+1
|596.858
|6.675
|€ 9,90