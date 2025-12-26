Estrazione Eurojackpot 26 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°105 del 26/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

15-21-26-29-42

EURONUMERI

4-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 947.461,30
punti 5+020€ 534.324,10
punti 4+2200€ 8.813,50
punti 4+16133€ 359,40
punti 3+21.1699€ 207,30
punti 4+01.59114€ 110,70
punti 2+217.134197€ 32,70
punti 3+128.269256€ 22,20
punti 3+070.474683€ 16,80
punti 1+288.948961€ 16,70
punti 2+1412.0084.200€ 10,80