Estrazione Eurojackpot 26 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°105 del 26/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

15-21-26-29-42

EURONUMERI

4-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 947.461,30 punti 5+0 2 0 € 534.324,10 punti 4+2 20 0 € 8.813,50 punti 4+1 613 3 € 359,40 punti 3+2 1.169 9 € 207,30 punti 4+0 1.591 14 € 110,70 punti 2+2 17.134 197 € 32,70 punti 3+1 28.269 256 € 22,20 punti 3+0 70.474 683 € 16,80 punti 1+2 88.948 961 € 16,70 punti 2+1 412.008 4.200 € 10,80