Estrazione Eurojackpot 26 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°105 del 26/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
15-21-26-29-42
EURONUMERI
4-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 947.461,30
|punti 5+0
|2
|0
|€ 534.324,10
|punti 4+2
|20
|0
|€ 8.813,50
|punti 4+1
|613
|3
|€ 359,40
|punti 3+2
|1.169
|9
|€ 207,30
|punti 4+0
|1.591
|14
|€ 110,70
|punti 2+2
|17.134
|197
|€ 32,70
|punti 3+1
|28.269
|256
|€ 22,20
|punti 3+0
|70.474
|683
|€ 16,80
|punti 1+2
|88.948
|961
|€ 16,70
|punti 2+1
|412.008
|4.200
|€ 10,80