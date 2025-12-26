Avocado Toast con Hummus di ceci e barbabietola: la ricetta

Avocado toast? Sì, ma non il solito. Questa è una variante che sorprende al primo sguardo e conquista al primo assaggio

Avocado toast? Sì, ma non il solito. Questa è una variante che sorprende al primo sguardo e conquista al primo assaggio: super cremosa, super colorata… e incredibilmente buona!

L’hummus di ceci e barbabietola, vellutato e naturalmente dolce, viene arricchito con Dadocrema Vegetale Bauer, che ne esalta il sapore e aggiunge una nota sapida e avvolgente. Il risultato è una crema irresistibile, perfetta da spalmare su una fetta di pane tostato per una colazione salata diversa dal solito, un brunch che mette allegria o una pausa leggera ma appagante.

E la cosa migliore? Si prepara in soli 10 minuti, senza stress e con ingredienti semplici ma di grande effetto. Un piccolo rituale di gusto da concederti ogni volta che vuoi qualcosa di buono, sano e bello da vedere.

Ricetta di @biancavaniglia

Dosi persone: 2

Preparazione: 10 minuti

Difficoltà: facile

INGREDIENTI

200 g di ceci cotti

40 g di barbabietola

Succo di ½ limone

1 cucchiaino di Dadocrema Vegetale Bauer

30 ml di acqua

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 avocado

4 fette di pane tostato

Semi di sesamo bianchi e neri q.b.

PREPARAZIONE

In un boccale metti ceci, barbabietola, succo di limone, Dadocrema Vegetale, acqua e un filo d’olio.

Frulla con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Spalma l’hummus sulle fette di pane tostato, aggiungi l’avocado tagliato a fettine e completa con semi di sesamo.

Equilibrato, veloce e fatto come si deve.