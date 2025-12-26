Avocado Toast con Hummus di ceci e barbabietola: la ricetta

Avocado toast? Sì, ma non il solito. Questa è una variante che sorprende al primo sguardo e conquista al primo assaggio
Avocado toast? Sì, ma non il solito. Questa è una variante che sorprende al primo sguardo e conquista al primo assaggio: super cremosa, super colorata… e incredibilmente buona!
L’hummus di ceci e barbabietola, vellutato e naturalmente dolce, viene arricchito con Dadocrema Vegetale Bauer, che ne esalta il sapore e aggiunge una nota sapida e avvolgente. Il risultato è una crema irresistibile, perfetta da spalmare su una fetta di pane tostato per una colazione salata diversa dal solito, un brunch che mette allegria o una pausa leggera ma appagante.
E la cosa migliore? Si prepara in soli 10 minuti, senza stress e con ingredienti semplici ma di grande effetto. Un piccolo rituale di gusto da concederti ogni volta che vuoi qualcosa di buono, sano e bello da vedere.
Ricetta di @biancavaniglia
Dosi persone: 2
Preparazione: 10 minuti
Difficoltà: facile
INGREDIENTI
200 g di ceci cotti
40 g di barbabietola
Succo di ½ limone
1 cucchiaino di Dadocrema Vegetale Bauer
30 ml di acqua
Olio extravergine d’oliva q.b.
1 avocado
4 fette di pane tostato
Semi di sesamo bianchi e neri q.b.
PREPARAZIONE
In un boccale metti ceci, barbabietola, succo di limone, Dadocrema Vegetale, acqua e un filo d’olio.
Frulla con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
Spalma l’hummus sulle fette di pane tostato, aggiungi l’avocado tagliato a fettine e completa con semi di sesamo.
Equilibrato, veloce e fatto come si deve.