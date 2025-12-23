Estrazione Eurojackpot 23 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°104 del 23/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
24-29-35-40-41
EURONUMERI
6-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 863.927,30
|punti 5+0
|3
|0
|€ 324.809,80
|punti 4+2
|15
|0
|€ 10.715,30
|punti 4+1
|467
|14
|€ 430,20
|punti 3+2
|1.139
|22
|€ 194,00
|punti 4+0
|1.104
|20
|€ 145,50
|punti 2+2
|18.663
|312
|€ 27,40
|punti 3+1
|24.019
|389
|€ 23,80
|punti 3+0
|51.101
|785
|€ 21,20
|punti 1+2
|106.434
|1.868
|€ 12,70
|punti 2+1
|379.789
|6.510
|€ 10,70