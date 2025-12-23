Estrazione Eurojackpot 23 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°104 del 23/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

24-29-35-40-41

EURONUMERI

6-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 863.927,30 punti 5+0 3 0 € 324.809,80 punti 4+2 15 0 € 10.715,30 punti 4+1 467 14 € 430,20 punti 3+2 1.139 22 € 194,00 punti 4+0 1.104 20 € 145,50 punti 2+2 18.663 312 € 27,40 punti 3+1 24.019 389 € 23,80 punti 3+0 51.101 785 € 21,20 punti 1+2 106.434 1.868 € 12,70 punti 2+1 379.789 6.510 € 10,70