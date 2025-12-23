Estrazione Eurojackpot 23 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°104 del 23/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

24-29-35-40-41

EURONUMERI

6-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 863.927,30
punti 5+030€ 324.809,80
punti 4+2150€ 10.715,30
punti 4+146714€ 430,20
punti 3+21.13922€ 194,00
punti 4+01.10420€ 145,50
punti 2+218.663312€ 27,40
punti 3+124.019389€ 23,80
punti 3+051.101785€ 21,20
punti 1+2106.4341.868€ 12,70
punti 2+1379.7896.510€ 10,70