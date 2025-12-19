Estrazione Eurojackpot 19 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°103 del 19/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
8-9-15-35-45
EURONUMERI
2-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 493.242,50
|punti 5+0
|7
|0
|€ 158.951,90
|punti 4+2
|38
|1
|€ 4.829,70
|punti 4+1
|727
|10
|€ 315,50
|punti 3+2
|1.735
|29
|€ 145,40
|punti 4+0
|1.397
|37
|€ 131,30
|punti 2+2
|26.219
|432
|€ 22,30
|punti 3+1
|34.014
|538
|€ 19,20
|punti 3+0
|67.531
|1.179
|€ 18,30
|punti 1+2
|140.100
|2.178
|€ 11,00
|punti 2+1
|490.394
|8.021
|€ 9,40