Estrazione Eurojackpot 19 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°103 del 19/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-9-15-35-45

EURONUMERI

2-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 4 0 € 493.242,50 punti 5+0 7 0 € 158.951,90 punti 4+2 38 1 € 4.829,70 punti 4+1 727 10 € 315,50 punti 3+2 1.735 29 € 145,40 punti 4+0 1.397 37 € 131,30 punti 2+2 26.219 432 € 22,30 punti 3+1 34.014 538 € 19,20 punti 3+0 67.531 1.179 € 18,30 punti 1+2 140.100 2.178 € 11,00 punti 2+1 490.394 8.021 € 9,40