Estrazione Eurojackpot 19 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link

Estrazione Eurojackpot n°103 del 19/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-9-15-35-45

EURONUMERI

2-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 493.242,50
punti 5+070€ 158.951,90
punti 4+2381€ 4.829,70
punti 4+172710€ 315,50
punti 3+21.73529€ 145,40
punti 4+01.39737€ 131,30
punti 2+226.219432€ 22,30
punti 3+134.014538€ 19,20
punti 3+067.5311.179€ 18,30
punti 1+2140.1002.178€ 11,00
punti 2+1490.3948.021€ 9,40