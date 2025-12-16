Estrazione Eurojackpot 16 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°102 del 16/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
12-22-28-30-31
EURONUMERI
4-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 669.842,80
|punti 5+0
|4
|0
|€ 188.880,10
|punti 4+2
|22
|0
|€ 5.664,60
|punti 4+1
|497
|11
|€ 313,40
|punti 3+2
|895
|10
|€ 191,40
|punti 4+0
|1.218
|26
|€ 102,30
|punti 2+2
|13.698
|224
|€ 28,90
|punti 3+1
|21.218
|387
|€ 20,90
|punti 3+0
|52.507
|1.175
|€ 16,00
|punti 1+2
|73.447
|1.320
|€ 14,30
|punti 2+1
|307.788
|6.070
|€ 10,20