Estrazione Eurojackpot 16 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°102 del 16/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-22-28-30-31

EURONUMERI

4-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 669.842,80 punti 5+0 4 0 € 188.880,10 punti 4+2 22 0 € 5.664,60 punti 4+1 497 11 € 313,40 punti 3+2 895 10 € 191,40 punti 4+0 1.218 26 € 102,30 punti 2+2 13.698 224 € 28,90 punti 3+1 21.218 387 € 20,90 punti 3+0 52.507 1.175 € 16,00 punti 1+2 73.447 1.320 € 14,30 punti 2+1 307.788 6.070 € 10,20