Estrazione Eurojackpot 16 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°102 del 16/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-22-28-30-31

EURONUMERI

4-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 669.842,80
punti 5+040€ 188.880,10
punti 4+2220€ 5.664,60
punti 4+149711€ 313,40
punti 3+289510€ 191,40
punti 4+01.21826€ 102,30
punti 2+213.698224€ 28,90
punti 3+121.218387€ 20,90
punti 3+052.5071.175€ 16,00
punti 1+273.4471.320€ 14,30
punti 2+1307.7886.070€ 10,20