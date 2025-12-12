Estrazione Eurojackpot 12 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°101 del 12/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
2-25-27-37-50
EURONUMERI
2-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 593.949,40
|punti 5+0
|6
|0
|€ 167.479,90
|punti 4+2
|23
|0
|€ 7.206,60
|punti 4+1
|561
|8
|€ 369,30
|punti 3+2
|1.241
|22
|€ 183,60
|punti 4+0
|1.354
|26
|€ 122,40
|punti 2+2
|17.535
|285
|€ 30,10
|punti 3+1
|26.417
|441
|€ 22,30
|punti 3+0
|62.206
|1.092
|€ 17,90
|punti 1+2
|93.491
|1.451
|€ 14,90
|punti 2+1
|379.628
|6.738
|€ 11,00