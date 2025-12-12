Estrazione Eurojackpot 12 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°101 del 12/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

2-25-27-37-50

EURONUMERI

2-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 593.949,40
punti 5+060€ 167.479,90
punti 4+2230€ 7.206,60
punti 4+15618€ 369,30
punti 3+21.24122€ 183,60
punti 4+01.35426€ 122,40
punti 2+217.535285€ 30,10
punti 3+126.417441€ 22,30
punti 3+062.2061.092€ 17,90
punti 1+293.4911.451€ 14,90
punti 2+1379.6286.738€ 11,00