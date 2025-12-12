Estrazione Eurojackpot 12 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°101 del 12/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

2-25-27-37-50

EURONUMERI

2-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 593.949,40 punti 5+0 6 0 € 167.479,90 punti 4+2 23 0 € 7.206,60 punti 4+1 561 8 € 369,30 punti 3+2 1.241 22 € 183,60 punti 4+0 1.354 26 € 122,40 punti 2+2 17.535 285 € 30,10 punti 3+1 26.417 441 € 22,30 punti 3+0 62.206 1.092 € 17,90 punti 1+2 93.491 1.451 € 14,90 punti 2+1 379.628 6.738 € 11,00