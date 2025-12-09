Estrazione Eurojackpot 9 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°100 del 9/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
2-30-32-33-37
EURONUMERI
2-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 594.886,60
|punti 5+0
|2
|0
|€ 335.488,30
|punti 4+2
|14
|0
|€ 7.905,40
|punti 4+1
|281
|4
|€ 492,30
|punti 3+2
|869
|14
|€ 175,10
|punti 4+0
|721
|13
|€ 153,50
|punti 2+2
|14.518
|269
|€ 24,50
|punti 3+1
|15.940
|336
|€ 24,50
|punti 3+0
|34.795
|710
|€ 21,40
|punti 1+2
|86.117
|1.729
|€ 10,80
|punti 2+1
|260.804
|5.231
|€ 10,70