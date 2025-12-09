Estrazione Eurojackpot 9 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°100 del 9/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

2-30-32-33-37

EURONUMERI

2-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 594.886,60 punti 5+0 2 0 € 335.488,30 punti 4+2 14 0 € 7.905,40 punti 4+1 281 4 € 492,30 punti 3+2 869 14 € 175,10 punti 4+0 721 13 € 153,50 punti 2+2 14.518 269 € 24,50 punti 3+1 15.940 336 € 24,50 punti 3+0 34.795 710 € 21,40 punti 1+2 86.117 1.729 € 10,80 punti 2+1 260.804 5.231 € 10,70