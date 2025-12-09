Estrazione Eurojackpot 9 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°100 del 9/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

2-30-32-33-37

EURONUMERI

2-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 594.886,60
punti 5+020€ 335.488,30
punti 4+2140€ 7.905,40
punti 4+12814€ 492,30
punti 3+286914€ 175,10
punti 4+072113€ 153,50
punti 2+214.518269€ 24,50
punti 3+115.940336€ 24,50
punti 3+034.795710€ 21,40
punti 1+286.1171.729€ 10,80
punti 2+1260.8045.231€ 10,70