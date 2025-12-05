Estrazione Eurojackpot 5 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025 che ha permesso di centrare ancora il 5+2.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°99 del 5/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
1-4-18-22-24
EURONUMERI
6-10
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 10.000.000,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 569.615,20
|punti 5+0
|8
|0
|€ 120.463,60
|punti 4+2
|26
|0
|€ 6.113,90
|punti 4+1
|759
|16
|€ 261,70
|punti 3+2
|1.434
|16
|€ 152,40
|punti 4+0
|1.712
|37
|€ 92,80
|punti 2+2
|19.391
|330
|€ 26,10
|punti 3+1
|30.502
|550
|€ 18,50
|punti 3+0
|72.978
|1.355
|€ 14,70
|punti 1+2
|99.872
|1.637
|€ 13,40
|punti 2+1
|415.933
|7.579
|€ 9,60