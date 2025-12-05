Estrazione Eurojackpot 5 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025 che ha permesso di centrare ancora il 5+2.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°99 del 5/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-4-18-22-24

EURONUMERI

6-10

Le quote Eurojackpot di oggi

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 10.000.000,00 punti 5+1 3 0 € 569.615,20 punti 5+0 8 0 € 120.463,60 punti 4+2 26 0 € 6.113,90 punti 4+1 759 16 € 261,70 punti 3+2 1.434 16 € 152,40 punti 4+0 1.712 37 € 92,80 punti 2+2 19.391 330 € 26,10 punti 3+1 30.502 550 € 18,50 punti 3+0 72.978 1.355 € 14,70 punti 1+2 99.872 1.637 € 13,40 punti 2+1 415.933 7.579 € 9,60