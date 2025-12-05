Estrazione Eurojackpot 5 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 dicembre 2025 che ha permesso di centrare ancora il 5+2.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°99 del 5/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-4-18-22-24

EURONUMERI

6-10

Le quote Eurojackpot di oggi

Le quote
CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 10.000.000,00
punti 5+130€ 569.615,20
punti 5+080€ 120.463,60
punti 4+2260€ 6.113,90
punti 4+175916€ 261,70
punti 3+21.43416€ 152,40
punti 4+01.71237€ 92,80
punti 2+219.391330€ 26,10
punti 3+130.502550€ 18,50
punti 3+072.9781.355€ 14,70
punti 1+299.8721.637€ 13,40
punti 2+1415.9337.579€ 9,60