Estrazione Eurojackpot 2 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°98 del 2/12/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
14-30-34-35-40
EURONUMERI
4-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 23.537.055,10
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.360.304,00
|punti 5+0
|6
|0
|€ 127.858,00
|punti 4+2
|19
|0
|€ 6.659,90
|punti 4+1
|396
|6
|€ 399,40
|punti 3+2
|1.040
|21
|€ 167,30
|punti 4+0
|832
|8
|€ 152,00
|punti 2+2
|15.257
|298
|€ 26,40
|punti 3+1
|18.641
|280
|€ 24,10
|punti 3+0
|40.542
|769
|€ 21,00
|punti 1+2
|86.201
|1.691
|€ 12,30
|punti 2+1
|298.566
|5.567
|€ 10,70