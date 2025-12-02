Estrazione Eurojackpot 2 dicembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°98 del 2/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

14-30-34-35-40

EURONUMERI

4-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 23.537.055,10 punti 5+1 1 0 € 1.360.304,00 punti 5+0 6 0 € 127.858,00 punti 4+2 19 0 € 6.659,90 punti 4+1 396 6 € 399,40 punti 3+2 1.040 21 € 167,30 punti 4+0 832 8 € 152,00 punti 2+2 15.257 298 € 26,40 punti 3+1 18.641 280 € 24,10 punti 3+0 40.542 769 € 21,00 punti 1+2 86.201 1.691 € 12,30 punti 2+1 298.566 5.567 € 10,70