Estrazione Eurojackpot 2 dicembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 dicembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°98 del 2/12/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

14-30-34-35-40

EURONUMERI

4-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 23.537.055,10
punti 5+110€ 1.360.304,00
punti 5+060€ 127.858,00
punti 4+2190€ 6.659,90
punti 4+13966€ 399,40
punti 3+21.04021€ 167,30
punti 4+08328€ 152,00
punti 2+215.257298€ 26,40
punti 3+118.641280€ 24,10
punti 3+040.542769€ 21,00
punti 1+286.2011.691€ 12,30
punti 2+1298.5665.567€ 10,70