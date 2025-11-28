Estrazione Eurojackpot 28 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°97 del 28/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-16-35-46-50

EURONUMERI

3-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 907.550,70 punti 5+0 6 0 € 170.605,40 punti 4+2 24 0 € 7.035,20 punti 4+1 592 3 € 356,50 punti 3+2 1.424 21 € 163,00 punti 4+0 1.234 16 € 136,80 punti 2+2 23.322 478 € 23,00 punti 3+1 27.724 439 € 21,60 punti 3+0 55.104 852 € 20,60 punti 1+2 138.614 2.523 € 10,20 punti 2+1 423.180 7.001 € 10,10