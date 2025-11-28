Estrazione Eurojackpot 28 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°97 del 28/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
12-16-35-46-50
EURONUMERI
3-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 907.550,70
|punti 5+0
|6
|0
|€ 170.605,40
|punti 4+2
|24
|0
|€ 7.035,20
|punti 4+1
|592
|3
|€ 356,50
|punti 3+2
|1.424
|21
|€ 163,00
|punti 4+0
|1.234
|16
|€ 136,80
|punti 2+2
|23.322
|478
|€ 23,00
|punti 3+1
|27.724
|439
|€ 21,60
|punti 3+0
|55.104
|852
|€ 20,60
|punti 1+2
|138.614
|2.523
|€ 10,20
|punti 2+1
|423.180
|7.001
|€ 10,10