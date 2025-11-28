Estrazione Eurojackpot 28 novembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 28 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°97 del 28/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-16-35-46-50

EURONUMERI

3-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 907.550,70
punti 5+060€ 170.605,40
punti 4+2240€ 7.035,20
punti 4+15923€ 356,50
punti 3+21.42421€ 163,00
punti 4+01.23416€ 136,80
punti 2+223.322478€ 23,00
punti 3+127.724439€ 21,60
punti 3+055.104852€ 20,60
punti 1+2138.6142.523€ 10,20
punti 2+1423.1807.001€ 10,10