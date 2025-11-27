Alessandra Amoroso nella foto con la figlia Penelope immortalate da Emma Marrone

Alessandra Amoroso e lo scatto inedito con la figlia Penelope: la fotografa è Emma Marrone. “La pezza più la pezzettina di cuore”, scrive l’artista a commento della foto scattata in treno
Uno scatto inedito che la ritrae nei panni di mamma. Alessandra Amoroso stringe tra le braccia la sua piccola Penelope Maria in un’immagine pubblicata su Instagram da una fotografa d’eccezione: l’amica e collega Emma Marrone. “La pezza più la pezzettina di cuore”, scrive l’artista a commento della foto scattata in treno. Il riferimento è al duetto delle due ex allieve di Amici dal titolo “Pezzo di cuore”, uscito nel 2022.
Penelope è nata lo scorso 6 settembre, qualche giorno dopo l’annuncio del suo arrivo con due scatti insieme a mamma Alessandra e papà Valerio Pastore. Qualche settimana prima, però, per Alessandra Amoroso ha gioito insieme al suo pubblico per la proposta di matrimonio ricevuta nel suo habitat più congeniale: il palco. Pastore si è inginocchiato nel backstage alla fine del concerto dell’artista a Lecce. Un momento emozionante ripreso dai presenti e poi diventato virale sui social.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)