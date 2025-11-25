Estrazione Eurojackpot 25 novembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°96 del 25/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-23-30-35-46

EURONUMERI

4-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 596.315,90
punti 5+040€ 168.147,20
punti 4+2251€ 4.437,70
punti 4+13282€ 422,70
punti 3+21.01723€ 149,90
punti 4+076114€ 145,70
punti 2+216.072326€ 22,60
punti 3+117.041359€ 22,60
punti 3+037.204724€ 20,10
punti 1+293.0142.210€ 10,50
punti 2+1263.0945.880€ 10,50