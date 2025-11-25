Estrazione Eurojackpot 25 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°96 del 25/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-23-30-35-46

EURONUMERI

4-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 596.315,90 punti 5+0 4 0 € 168.147,20 punti 4+2 25 1 € 4.437,70 punti 4+1 328 2 € 422,70 punti 3+2 1.017 23 € 149,90 punti 4+0 761 14 € 145,70 punti 2+2 16.072 326 € 22,60 punti 3+1 17.041 359 € 22,60 punti 3+0 37.204 724 € 20,10 punti 1+2 93.014 2.210 € 10,50 punti 2+1 263.094 5.880 € 10,50