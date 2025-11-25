Estrazione Eurojackpot 25 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 25 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°96 del 25/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
1-23-30-35-46
EURONUMERI
4-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 596.315,90
|punti 5+0
|4
|0
|€ 168.147,20
|punti 4+2
|25
|1
|€ 4.437,70
|punti 4+1
|328
|2
|€ 422,70
|punti 3+2
|1.017
|23
|€ 149,90
|punti 4+0
|761
|14
|€ 145,70
|punti 2+2
|16.072
|326
|€ 22,60
|punti 3+1
|17.041
|359
|€ 22,60
|punti 3+0
|37.204
|724
|€ 20,10
|punti 1+2
|93.014
|2.210
|€ 10,50
|punti 2+1
|263.094
|5.880
|€ 10,50