Estrazione Eurojackpot 21 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°94 del 18/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
15-24-30-45-50
EURONUMERI
5-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|5
|0
|€ 6.738.975,20
|punti 5+1
|3
|0
|€ 1.707.512,50
|punti 5+0
|2
|0
|€ 547.304,60
|punti 4+2
|34
|0
|€ 5.310,40
|punti 4+1
|612
|19
|€ 368,70
|punti 3+2
|1.384
|26
|€ 179,30
|punti 4+0
|1.235
|22
|€ 146,10
|punti 2+2
|21.384
|444
|€ 26,90
|punti 3+1
|27.922
|493
|€ 23,00
|punti 3+0
|58.209
|962
|€ 20,90
|punti 1+2
|117.679
|2.217
|€ 12,90
|punti 2+1
|434.425
|7.349
|€ 10,50