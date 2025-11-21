Estrazione Eurojackpot 21 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°94 del 18/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

15-24-30-45-50

EURONUMERI

5-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 5 0 € 6.738.975,20 punti 5+1 3 0 € 1.707.512,50 punti 5+0 2 0 € 547.304,60 punti 4+2 34 0 € 5.310,40 punti 4+1 612 19 € 368,70 punti 3+2 1.384 26 € 179,30 punti 4+0 1.235 22 € 146,10 punti 2+2 21.384 444 € 26,90 punti 3+1 27.922 493 € 23,00 punti 3+0 58.209 962 € 20,90 punti 1+2 117.679 2.217 € 12,90 punti 2+1 434.425 7.349 € 10,50