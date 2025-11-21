Estrazione Eurojackpot 21 novembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 18 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°94 del 18/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

15-24-30-45-50

EURONUMERI

5-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+250€ 6.738.975,20
punti 5+130€ 1.707.512,50
punti 5+020€ 547.304,60
punti 4+2340€ 5.310,40
punti 4+161219€ 368,70
punti 3+21.38426€ 179,30
punti 4+01.23522€ 146,10
punti 2+221.384444€ 26,90
punti 3+127.922493€ 23,00
punti 3+058.209962€ 20,90
punti 1+2117.6792.217€ 12,90
punti 2+1434.4257.349€ 10,50