Estrazione Eurojackpot 14 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°93 del 14/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
3-5-20-30-37
EURONUMERI
6-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|1
|0
|€ 1.026.937,70
|punti 4+2
|19
|1
|€ 8.915,30
|punti 4+1
|562
|5
|€ 376,70
|punti 3+2
|1.122
|31
|€ 207,50
|punti 4+0
|1.501
|31
|€ 112,80
|punti 2+2
|17.427
|314
|€ 30,90
|punti 3+1
|26.445
|455
|€ 22,80
|punti 3+0
|71.226
|1.314
|€ 16,00
|punti 1+2
|89.356
|1.692
|€ 15,90
|punti 2+1
|392.021
|7.509
|€ 10,90