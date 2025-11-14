Estrazione Eurojackpot 14 novembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link

Estrazione Eurojackpot n°93 del 14/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-5-20-30-37

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+100€ 0,00
punti 5+010€ 1.026.937,70
punti 4+2191€ 8.915,30
punti 4+15625€ 376,70
punti 3+21.12231€ 207,50
punti 4+01.50131€ 112,80
punti 2+217.427314€ 30,90
punti 3+126.445455€ 22,80
punti 3+071.2261.314€ 16,00
punti 1+289.3561.692€ 15,90
punti 2+1392.0217.509€ 10,90