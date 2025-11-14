Estrazione Eurojackpot 14 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°93 del 14/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-5-20-30-37

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 0 0 € 0,00 punti 5+0 1 0 € 1.026.937,70 punti 4+2 19 1 € 8.915,30 punti 4+1 562 5 € 376,70 punti 3+2 1.122 31 € 207,50 punti 4+0 1.501 31 € 112,80 punti 2+2 17.427 314 € 30,90 punti 3+1 26.445 455 € 22,80 punti 3+0 71.226 1.314 € 16,00 punti 1+2 89.356 1.692 € 15,90 punti 2+1 392.021 7.509 € 10,90