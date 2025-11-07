Estrazione Eurojackpot 7 novembre2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°91 del 7/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

13-19-22-35-40

EURONUMERI

2-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 54.286.720,10
punti 5+130€ 737.967,50
punti 5+040€ 312.134,50
punti 4+2550€ 3.744,40
punti 4+188621€ 290,50
punti 3+22.31618€ 122,20
punti 4+01.83327€ 112,30
punti 2+232.718454€ 20,00
punti 3+139.836606€ 18,40
punti 3+081.7131.112€ 17,00
punti 1+2170.7972.589€ 10,10
punti 2+1555.0248.377€ 9,40