Estrazione Eurojackpot 7 novembre2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°91 del 7/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

13-19-22-35-40

EURONUMERI

2-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 54.286.720,10 punti 5+1 3 0 € 737.967,50 punti 5+0 4 0 € 312.134,50 punti 4+2 55 0 € 3.744,40 punti 4+1 886 21 € 290,50 punti 3+2 2.316 18 € 122,20 punti 4+0 1.833 27 € 112,30 punti 2+2 32.718 454 € 20,00 punti 3+1 39.836 606 € 18,40 punti 3+0 81.713 1.112 € 17,00 punti 1+2 170.797 2.589 € 10,10 punti 2+1 555.024 8.377 € 9,40