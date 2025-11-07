Estrazione Eurojackpot 7 novembre2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°91 del 7/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
13-19-22-35-40
EURONUMERI
2-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 54.286.720,10
|punti 5+1
|3
|0
|€ 737.967,50
|punti 5+0
|4
|0
|€ 312.134,50
|punti 4+2
|55
|0
|€ 3.744,40
|punti 4+1
|886
|21
|€ 290,50
|punti 3+2
|2.316
|18
|€ 122,20
|punti 4+0
|1.833
|27
|€ 112,30
|punti 2+2
|32.718
|454
|€ 20,00
|punti 3+1
|39.836
|606
|€ 18,40
|punti 3+0
|81.713
|1.112
|€ 17,00
|punti 1+2
|170.797
|2.589
|€ 10,10
|punti 2+1
|555.024
|8.377
|€ 9,40