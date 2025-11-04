Estrazione Eurojackpot 4 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°90 del 4/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-21-22-33-39

EURONUMERI

1-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 1.558.456,80 punti 5+0 4 0 € 219.724,20 punti 4+2 20 0 € 7.248,60 punti 4+1 558 5 € 324,70 punti 3+2 1.300 28 € 153,30 punti 4+0 1.313 20 € 110,40 punti 2+2 17.550 344 € 26,30 punti 3+1 27.055 520 € 19,00 punti 3+0 61.300 1.133 € 15,90 punti 1+2 91.276 1.818 € 13,40 punti 2+1 376.887 7.179 € 9,70