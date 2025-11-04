Estrazione Eurojackpot 4 novembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°90 del 4/11/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
3-21-22-33-39
EURONUMERI
1-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.558.456,80
|punti 5+0
|4
|0
|€ 219.724,20
|punti 4+2
|20
|0
|€ 7.248,60
|punti 4+1
|558
|5
|€ 324,70
|punti 3+2
|1.300
|28
|€ 153,30
|punti 4+0
|1.313
|20
|€ 110,40
|punti 2+2
|17.550
|344
|€ 26,30
|punti 3+1
|27.055
|520
|€ 19,00
|punti 3+0
|61.300
|1.133
|€ 15,90
|punti 1+2
|91.276
|1.818
|€ 13,40
|punti 2+1
|376.887
|7.179
|€ 9,70