Estrazione Eurojackpot 4 novembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 novembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°90 del 4/11/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-21-22-33-39

EURONUMERI

1-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.558.456,80
punti 5+040€ 219.724,20
punti 4+2200€ 7.248,60
punti 4+15585€ 324,70
punti 3+21.30028€ 153,30
punti 4+01.31320€ 110,40
punti 2+217.550344€ 26,30
punti 3+127.055520€ 19,00
punti 3+061.3001.133€ 15,90
punti 1+291.2761.818€ 13,40
punti 2+1376.8877.179€ 9,70