Estrazione Eurojackpot 31 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°89 del 31/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
5-11-40-41-47
EURONUMERI
1-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|7
|0
|€ 288.934,50
|punti 5+0
|6
|0
|€ 190.103,20
|punti 4+2
|29
|0
|€ 6.487,70
|punti 4+1
|633
|17
|€ 371,50
|punti 3+2
|1.394
|30
|€ 185,50
|punti 4+0
|1.318
|24
|€ 142,70
|punti 2+2
|21.905
|379
|€ 27,30
|punti 3+1
|29.255
|546
|€ 22,90
|punti 3+0
|62.504
|1.095
|€ 20,30
|punti 1+2
|121.080
|2.125
|€ 13,10
|punti 2+1
|454.577
|8.238
|€ 10,50