Estrazione Eurojackpot 31 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°89 del 31/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

5-11-40-41-47

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 7 0 € 288.934,50 punti 5+0 6 0 € 190.103,20 punti 4+2 29 0 € 6.487,70 punti 4+1 633 17 € 371,50 punti 3+2 1.394 30 € 185,50 punti 4+0 1.318 24 € 142,70 punti 2+2 21.905 379 € 27,30 punti 3+1 29.255 546 € 22,90 punti 3+0 62.504 1.095 € 20,30 punti 1+2 121.080 2.125 € 13,10 punti 2+1 454.577 8.238 € 10,50