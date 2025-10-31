Estrazione Eurojackpot 31 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°89 del 31/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

5-11-40-41-47

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+170€ 288.934,50
punti 5+060€ 190.103,20
punti 4+2290€ 6.487,70
punti 4+163317€ 371,50
punti 3+21.39430€ 185,50
punti 4+01.31824€ 142,70
punti 2+221.905379€ 27,30
punti 3+129.255546€ 22,90
punti 3+062.5041.095€ 20,30
punti 1+2121.0802.125€ 13,10
punti 2+1454.5778.238€ 10,50