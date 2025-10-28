Estrazione Eurojackpot 28 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°84 del 28/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
3-4-22-45-50
EURONUMERI
9-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 688.141,30
|punti 5+0
|5
|0
|€ 155.231,80
|punti 4+2
|22
|0
|€ 5.819,30
|punti 4+1
|378
|12
|€ 423,30
|punti 3+2
|874
|13
|€ 201,40
|punti 4+0
|955
|23
|€ 134,00
|punti 2+2
|12.634
|259
|€ 32,30
|punti 3+1
|19.499
|454
|€ 23,30
|punti 3+0
|46.083
|1.113
|€ 18,70
|punti 1+2
|66.479
|1.392
|€ 16,20
|punti 2+1
|294.143
|6.612
|€ 11,00