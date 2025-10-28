Estrazione Eurojackpot 28 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°84 del 28/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-4-22-45-50

EURONUMERI

9-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 688.141,30 punti 5+0 5 0 € 155.231,80 punti 4+2 22 0 € 5.819,30 punti 4+1 378 12 € 423,30 punti 3+2 874 13 € 201,40 punti 4+0 955 23 € 134,00 punti 2+2 12.634 259 € 32,30 punti 3+1 19.499 454 € 23,30 punti 3+0 46.083 1.113 € 18,70 punti 1+2 66.479 1.392 € 16,20 punti 2+1 294.143 6.612 € 11,00