Estrazione Eurojackpot 28 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°84 del 28/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-4-22-45-50

EURONUMERI

9-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 688.141,30
punti 5+050€ 155.231,80
punti 4+2220€ 5.819,30
punti 4+137812€ 423,30
punti 3+287413€ 201,40
punti 4+095523€ 134,00
punti 2+212.634259€ 32,30
punti 3+119.499454€ 23,30
punti 3+046.0831.113€ 18,70
punti 1+266.4791.392€ 16,20
punti 2+1294.1436.612€ 11,00