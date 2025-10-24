Estrazione Eurojackpot 24 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°87 del 24/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
12-13-27-42-43
EURONUMERI
3-4
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 926.546,70
|punti 5+0
|9
|0
|€ 116.117,60
|punti 4+2
|31
|0
|€ 5.560,60
|punti 4+1
|714
|7
|€ 301,70
|punti 3+2
|1.646
|17
|€ 143,90
|punti 4+0
|1.434
|18
|€ 120,20
|punti 2+2
|23.128
|342
|€ 23,70
|punti 3+1
|36.869
|521
|€ 16,70
|punti 3+0
|69.323
|1.134
|€ 16,70
|punti 1+2
|115.316
|1.803
|€ 12,60
|punti 2+1
|520.459
|7.953
|€ 8,40