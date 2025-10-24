Estrazione Eurojackpot 24 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°87 del 24/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-13-27-42-43

EURONUMERI

3-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 926.546,70 punti 5+0 9 0 € 116.117,60 punti 4+2 31 0 € 5.560,60 punti 4+1 714 7 € 301,70 punti 3+2 1.646 17 € 143,90 punti 4+0 1.434 18 € 120,20 punti 2+2 23.128 342 € 23,70 punti 3+1 36.869 521 € 16,70 punti 3+0 69.323 1.134 € 16,70 punti 1+2 115.316 1.803 € 12,60 punti 2+1 520.459 7.953 € 8,40