Estrazione Eurojackpot 24 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 24 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°87 del 24/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

12-13-27-42-43

EURONUMERI

3-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 926.546,70
punti 5+090€ 116.117,60
punti 4+2310€ 5.560,60
punti 4+17147€ 301,70
punti 3+21.64617€ 143,90
punti 4+01.43418€ 120,20
punti 2+223.128342€ 23,70
punti 3+136.869521€ 16,70
punti 3+069.3231.134€ 16,70
punti 1+2115.3161.803€ 12,60
punti 2+1520.4597.953€ 8,40