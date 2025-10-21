Estrazione Eurojackpot 21 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°84 del 21/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

6-21-30-40-46

EURONUMERI

3-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 4 0 € 323.295,20 punti 5+0 7 0 € 104.184,80 punti 4+2 29 4 € 4.148,10 punti 4+1 449 10 € 334,80 punti 3+2 841 19 € 196,60 punti 4+0 895 18 € 134,40 punti 2+2 13.107 259 € 29,20 punti 3+1 18.699 376 € 22,90 punti 3+0 39.344 828 € 20,60 punti 1+2 75.013 1.480 € 13,50 punti 2+1 293.095 6.389 € 10,40