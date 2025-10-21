Estrazione Eurojackpot 21 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°84 del 21/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

6-21-30-40-46

EURONUMERI

3-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 323.295,20
punti 5+070€ 104.184,80
punti 4+2294€ 4.148,10
punti 4+144910€ 334,80
punti 3+284119€ 196,60
punti 4+089518€ 134,40
punti 2+213.107259€ 29,20
punti 3+118.699376€ 22,90
punti 3+039.344828€ 20,60
punti 1+275.0131.480€ 13,50
punti 2+1293.0956.389€ 10,40