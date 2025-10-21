Estrazione Eurojackpot 21 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 21 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°84 del 21/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
6-21-30-40-46
EURONUMERI
3-4
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 323.295,20
|punti 5+0
|7
|0
|€ 104.184,80
|punti 4+2
|29
|4
|€ 4.148,10
|punti 4+1
|449
|10
|€ 334,80
|punti 3+2
|841
|19
|€ 196,60
|punti 4+0
|895
|18
|€ 134,40
|punti 2+2
|13.107
|259
|€ 29,20
|punti 3+1
|18.699
|376
|€ 22,90
|punti 3+0
|39.344
|828
|€ 20,60
|punti 1+2
|75.013
|1.480
|€ 13,50
|punti 2+1
|293.095
|6.389
|€ 10,40