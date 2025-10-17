Estrazione Eurojackpot 17 ottobre 2025: centrato il 5+2

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°85 del 17/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
18-21-34-35-46
EURONUMERI
2-3
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 69.169.588,10
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.197.100,00
|punti 5+0
|11
|0
|€ 122.747,00
|punti 4+2
|27
|0
|€ 8.248,70
|punti 4+1
|930
|8
|€ 299,30
|punti 3+2
|1.550
|15
|€ 197,50
|punti 4+0
|1.930
|20
|€ 115,30
|punti 2+2
|24.400
|300
|€ 29,00
|punti 3+1
|40.611
|489
|€ 19,50
|punti 3+0
|84.034
|1.062
|€ 17,80
|punti 1+2
|131.529
|1.788
|€ 14,20
|punti 2+1
|587.349
|7.865
|€ 9,60