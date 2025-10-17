Estrazione Eurojackpot 17 ottobre 2025: centrato il 5+2


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°85 del 17/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

18-21-34-35-46

EURONUMERI

2-3

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 69.169.588,10
punti 5+120€ 1.197.100,00
punti 5+0110€ 122.747,00
punti 4+2270€ 8.248,70
punti 4+19308€ 299,30
punti 3+21.55015€ 197,50
punti 4+01.93020€ 115,30
punti 2+224.400300€ 29,00
punti 3+140.611489€ 19,50
punti 3+084.0341.062€ 17,80
punti 1+2131.5291.788€ 14,20
punti 2+1587.3497.865€ 9,60