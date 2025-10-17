Estrazione Eurojackpot 17 ottobre 2025: centrato il 5+2

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°85 del 17/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

18-21-34-35-46

EURONUMERI

2-3

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 69.169.588,10 punti 5+1 2 0 € 1.197.100,00 punti 5+0 11 0 € 122.747,00 punti 4+2 27 0 € 8.248,70 punti 4+1 930 8 € 299,30 punti 3+2 1.550 15 € 197,50 punti 4+0 1.930 20 € 115,30 punti 2+2 24.400 300 € 29,00 punti 3+1 40.611 489 € 19,50 punti 3+0 84.034 1.062 € 17,80 punti 1+2 131.529 1.788 € 14,20 punti 2+1 587.349 7.865 € 9,60