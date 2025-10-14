Estrazione Eurojackpot 14 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°82 del 14/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
8-12-13-49-50
EURONUMERI
2-4
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 286.652,60
|punti 5+0
|7
|0
|€ 138.564,60
|punti 4+2
|31
|2
|€ 5.161,00
|punti 4+1
|547
|10
|€ 365,60
|punti 3+2
|1.256
|27
|€ 175,10
|punti 4+0
|1.273
|24
|€ 125,60
|punti 2+2
|19.732
|383
|€ 25,80
|punti 3+1
|27.117
|567
|€ 21,00
|punti 3+0
|58.869
|1.392
|€ 18,30
|punti 1+2
|109.650
|1.980
|€ 12,30
|punti 2+1
|415.819
|8.552
|€ 9,70