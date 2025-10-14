Estrazione Eurojackpot 14 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°82 del 14/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-12-13-49-50

EURONUMERI

2-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 6 0 € 286.652,60 punti 5+0 7 0 € 138.564,60 punti 4+2 31 2 € 5.161,00 punti 4+1 547 10 € 365,60 punti 3+2 1.256 27 € 175,10 punti 4+0 1.273 24 € 125,60 punti 2+2 19.732 383 € 25,80 punti 3+1 27.117 567 € 21,00 punti 3+0 58.869 1.392 € 18,30 punti 1+2 109.650 1.980 € 12,30 punti 2+1 415.819 8.552 € 9,70