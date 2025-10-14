Estrazione Eurojackpot 14 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°82 del 14/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-12-13-49-50

EURONUMERI

2-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 286.652,60
punti 5+070€ 138.564,60
punti 4+2312€ 5.161,00
punti 4+154710€ 365,60
punti 3+21.25627€ 175,10
punti 4+01.27324€ 125,60
punti 2+219.732383€ 25,80
punti 3+127.117567€ 21,00
punti 3+058.8691.392€ 18,30
punti 1+2109.6501.980€ 12,30
punti 2+1415.8198.552€ 9,70