Estrazione Eurojackpot 10 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°83 del 10/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
4-5-24-24-31-41
EURONUMERI
3-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|5
|0
|€ 433.137,10
|punti 5+0
|3
|0
|€ 407.115,30
|punti 4+2
|33
|0
|€ 6.104,80
|punti 4+1
|653
|4
|€ 385,60
|punti 3+2
|1.303
|18
|€ 212,50
|punti 4+0
|1.487
|15
|€ 135,40
|punti 2+2
|19.406
|265
|€ 33,00
|punti 3+1
|30.593
|478
|€ 23,40
|punti 3+0
|73.866
|1.177
|€ 18,40
|punti 1+2
|105.310
|1.632
|€ 16,10
|punti 2+1
|471.799
|7.428
|€ 10,80