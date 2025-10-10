Estrazione Eurojackpot 10 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°83 del 10/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

4-5-24-24-31-41

EURONUMERI

3-12

Le quote Eurojackpot di oggi

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 5 0 € 433.137,10 punti 5+0 3 0 € 407.115,30 punti 4+2 33 0 € 6.104,80 punti 4+1 653 4 € 385,60 punti 3+2 1.303 18 € 212,50 punti 4+0 1.487 15 € 135,40 punti 2+2 19.406 265 € 33,00 punti 3+1 30.593 478 € 23,40 punti 3+0 73.866 1.177 € 18,40 punti 1+2 105.310 1.632 € 16,10 punti 2+1 471.799 7.428 € 10,80