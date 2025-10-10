Estrazione Eurojackpot 10 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°83 del 10/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

4-5-24-24-31-41

EURONUMERI

3-12

Le quote Eurojackpot di oggi

Le quote
CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+150€ 433.137,10
punti 5+030€ 407.115,30
punti 4+2330€ 6.104,80
punti 4+16534€ 385,60
punti 3+21.30318€ 212,50
punti 4+01.48715€ 135,40
punti 2+219.406265€ 33,00
punti 3+130.593478€ 23,40
punti 3+073.8661.177€ 18,40
punti 1+2105.3101.632€ 16,10
punti 2+1471.7997.428€ 10,80