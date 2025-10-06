Hamburger di melanzane con Bun fatto in casa: la ricetta

Serata divano e partita con gli amici o maratona di serie tv? Stupisci tutti con degli hamburger di melanzane con bun fatti in casa, soffici e profumati

Serata divano e partita con gli amici o maratona di serie tv? Stupisci tutti con degli hamburger di melanzane con bun fatti in casa, soffici e profumati. Una ricetta realizzata dalla foodblogger Melania @cimettolozucchero che unisce gusto e convivialità, perfetta per rendere speciale una semplice serata in compagnia!

Dosi persone: 5

Tempo di preparazione: 30 minuti

Difficoltà: Media

INGREDIENTI

Ingredienti per i panini (burger buns)

125 g farina 0

125 g farina manitoba

100 g acqua

30 g burro

25 g latte

15 g amido di mais

15 g zucchero semolato

5 g sale

5 g lievito fresco

Ingredienti per i burger di melanzane

1 melanzana grande

30 g parmigiano

50 g pangrattato

1 cucchiaino di Dadocrema Vegetale Bauer

Prezzemolo q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per spennellare

1 tuorlo

30 g latte

Semi di sesamo q.b.

Per la farcitura

Insalata q.b.

Fette di pomodoro

Salsa cheddar q.b.

PREPARAZIONE

Panini

Sciogli il lievito in metà dell’acqua. Versa tutti gli ingredienti (tranne il burro) nella planetaria. Quando l’impasto è incordato, aggiungi il burro poco per volta. Fai lievitare coperto fino al raddoppio. Forma 5 palline da 85-90 g e lasciale lievitare ancora 30 min. Spennella con tuorlo e latte, aggiungi i semi di sesamo e cuoci a 200° (ventilato) per 15 minuti.

Burger di melanzane

Taglia la melanzana a tocchetti e cuoci in padella con olio, sale, pepe e Dadocrema Vegetale Bauer per 10-15 minuti. Schiaccia, aggiungi pangrattato, parmigiano e prezzemolo. Forma i burger con un coppapasta da 8 cm. Cuoci in padella con olio caldo per 10 minuti, girandoli con delicatezza.

Composizione

Taglia i panini a metà e farcisci con insalata, burger di melanzane, pomodoro e salsa cheddar.