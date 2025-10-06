Hamburger di melanzane con Bun fatto in casa: la ricetta

Serata divano e partita con gli amici o maratona di serie tv? Stupisci tutti con degli hamburger di melanzane con bun fatti in casa, soffici e profumati
Serata divano e partita con gli amici o maratona di serie tv? Stupisci tutti con degli hamburger di melanzane con bun fatti in casa, soffici e profumati. Una ricetta realizzata dalla foodblogger Melania @cimettolozucchero che unisce gusto e convivialità, perfetta per rendere speciale una semplice serata in compagnia!
Dosi persone: 5
Tempo di preparazione: 30 minuti
Difficoltà: Media
INGREDIENTI
Ingredienti per i panini (burger buns)
125 g farina 0
125 g farina manitoba
100 g acqua
30 g burro
25 g latte
15 g amido di mais
15 g zucchero semolato
5 g sale
5 g lievito fresco
Ingredienti per i burger di melanzane
1 melanzana grande
30 g parmigiano
50 g pangrattato
1 cucchiaino di Dadocrema Vegetale Bauer
Prezzemolo q.b.
Sale e pepe q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Per spennellare
1 tuorlo
30 g latte
Semi di sesamo q.b.
Per la farcitura
Insalata q.b.
Fette di pomodoro
Salsa cheddar q.b.
PREPARAZIONE
Panini
Sciogli il lievito in metà dell’acqua. Versa tutti gli ingredienti (tranne il burro) nella planetaria. Quando l’impasto è incordato, aggiungi il burro poco per volta. Fai lievitare coperto fino al raddoppio. Forma 5 palline da 85-90 g e lasciale lievitare ancora 30 min. Spennella con tuorlo e latte, aggiungi i semi di sesamo e cuoci a 200° (ventilato) per 15 minuti.
Burger di melanzane
Taglia la melanzana a tocchetti e cuoci in padella con olio, sale, pepe e Dadocrema Vegetale Bauer per 10-15 minuti. Schiaccia, aggiungi pangrattato, parmigiano e prezzemolo. Forma i burger con un coppapasta da 8 cm. Cuoci in padella con olio caldo per 10 minuti, girandoli con delicatezza.
Composizione
Taglia i panini a metà e farcisci con insalata, burger di melanzane, pomodoro e salsa cheddar.