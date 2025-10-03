Estrazione Eurojackpot 3 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°81 del 3/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-2-7-21-27

EURONUMERI

8-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 635.080,60 punti 5+0 20 1 € 53.723,30 punti 4+2 32 0 € 5.538,40 punti 4+1 898 23 € 246,70 punti 3+2 1.276 34 € 190,90 punti 4+0 2.567 56 € 69,00 punti 2+2 17.015 369 € 33,20 punti 3+1 34.718 730 € 18,10 punti 3+0 92.495 1.867 € 14,90 punti 1+2 87.538 1.749 € 14,90 punti 2+1 459.029 9.358 € 9,70