Estrazione Eurojackpot 3 ottobre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°81 del 3/10/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
1-2-7-21-27
EURONUMERI
8-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 635.080,60
|punti 5+0
|20
|1
|€ 53.723,30
|punti 4+2
|32
|0
|€ 5.538,40
|punti 4+1
|898
|23
|€ 246,70
|punti 3+2
|1.276
|34
|€ 190,90
|punti 4+0
|2.567
|56
|€ 69,00
|punti 2+2
|17.015
|369
|€ 33,20
|punti 3+1
|34.718
|730
|€ 18,10
|punti 3+0
|92.495
|1.867
|€ 14,90
|punti 1+2
|87.538
|1.749
|€ 14,90
|punti 2+1
|459.029
|9.358
|€ 9,70