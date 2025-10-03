Estrazione Eurojackpot 3 ottobre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 ottobre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°81 del 3/10/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-2-7-21-27

EURONUMERI

8-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 635.080,60
punti 5+0201€ 53.723,30
punti 4+2320€ 5.538,40
punti 4+189823€ 246,70
punti 3+21.27634€ 190,90
punti 4+02.56756€ 69,00
punti 2+217.015369€ 33,20
punti 3+134.718730€ 18,10
punti 3+092.4951.867€ 14,90
punti 1+287.5381.749€ 14,90
punti 2+1459.0299.358€ 9,70