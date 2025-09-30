Estrazione Eurojackpot 30 settembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°78 del 30/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-11-13-24-27

EURONUMERI

3-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+161€ 231.846,00
punti 5+0131€ 60.346,30
punti 4+2751€ 1.725,30
punti 4+11.01328€ 159,60
punti 3+22.92077€ 65,40
punti 4+01.77839€ 65,40
punti 2+233.838920€ 12,70
punti 3+135.566810€ 12,70
punti 3+067.3331.670€ 12,70
punti 1+2144.1983.755€ 7,60
punti 2+1430.16110.474€ 7,60