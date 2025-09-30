Estrazione Eurojackpot 30 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°78 del 30/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
8-11-13-24-27
EURONUMERI
3-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|1
|€ 231.846,00
|punti 5+0
|13
|1
|€ 60.346,30
|punti 4+2
|75
|1
|€ 1.725,30
|punti 4+1
|1.013
|28
|€ 159,60
|punti 3+2
|2.920
|77
|€ 65,40
|punti 4+0
|1.778
|39
|€ 65,40
|punti 2+2
|33.838
|920
|€ 12,70
|punti 3+1
|35.566
|810
|€ 12,70
|punti 3+0
|67.333
|1.670
|€ 12,70
|punti 1+2
|144.198
|3.755
|€ 7,60
|punti 2+1
|430.161
|10.474
|€ 7,60