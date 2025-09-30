Estrazione Eurojackpot 30 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°78 del 30/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-11-13-24-27

EURONUMERI

3-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 6 1 € 231.846,00 punti 5+0 13 1 € 60.346,30 punti 4+2 75 1 € 1.725,30 punti 4+1 1.013 28 € 159,60 punti 3+2 2.920 77 € 65,40 punti 4+0 1.778 39 € 65,40 punti 2+2 33.838 920 € 12,70 punti 3+1 35.566 810 € 12,70 punti 3+0 67.333 1.670 € 12,70 punti 1+2 144.198 3.755 € 7,60 punti 2+1 430.161 10.474 € 7,60