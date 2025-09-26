Estrazione Eurojackpot 26 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°77 del 26/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
12-24-26-35-48
EURONUMERI
1-2
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 629.845,30
|punti 5+0
|9
|0
|€ 118.401,10
|punti 4+2
|40
|0
|€ 4.394,20
|punti 4+1
|704
|5
|€ 312,00
|punti 3+2
|1.332
|17
|€ 181,40
|punti 4+0
|1.856
|30
|€ 94,70
|punti 2+2
|18.887
|285
|€ 29,60
|punti 3+1
|32.477
|502
|€ 19,20
|punti 3+0
|76.841
|1.170
|€ 15,40
|punti 1+2
|100.254
|1.677
|€ 14,70
|punti 2+1
|443.095
|7.370
|€ 10,00