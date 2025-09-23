Estrazione Eurojackpot 23 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°76 del 23/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-18-31-32-33

EURONUMERI

10-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 120.000.000,00 punti 5+1 1 0 € 21.177.159,20 punti 5+0 12 0 € 154.155,20 punti 4+2 39 2 € 7.823,80 punti 4+1 1.038 15 € 367,40 punti 3+2 2.137 30 € 196,30 punti 4+0 2.609 23 € 116,90 punti 2+2 30.092 377 € 32,30 punti 3+1 50.847 594 € 21,30 punti 3+0 127.106 1.515 € 16,20 punti 1+2 159.807 2.155 € 16,10 punti 2+1 739.861 9.383 € 10,40