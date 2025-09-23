Estrazione Eurojackpot 23 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°76 del 23/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
7-18-31-32-33
EURONUMERI
10-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 120.000.000,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 21.177.159,20
|punti 5+0
|12
|0
|€ 154.155,20
|punti 4+2
|39
|2
|€ 7.823,80
|punti 4+1
|1.038
|15
|€ 367,40
|punti 3+2
|2.137
|30
|€ 196,30
|punti 4+0
|2.609
|23
|€ 116,90
|punti 2+2
|30.092
|377
|€ 32,30
|punti 3+1
|50.847
|594
|€ 21,30
|punti 3+0
|127.106
|1.515
|€ 16,20
|punti 1+2
|159.807
|2.155
|€ 16,10
|punti 2+1
|739.861
|9.383
|€ 10,40