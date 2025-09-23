Estrazione Eurojackpot 23 settembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°76 del 23/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-18-31-32-33

EURONUMERI

10-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 120.000.000,00
punti 5+110€ 21.177.159,20
punti 5+0120€ 154.155,20
punti 4+2392€ 7.823,80
punti 4+11.03815€ 367,40
punti 3+22.13730€ 196,30
punti 4+02.60923€ 116,90
punti 2+230.092377€ 32,30
punti 3+150.847594€ 21,30
punti 3+0127.1061.515€ 16,20
punti 1+2159.8072.155€ 16,10
punti 2+1739.8619.383€ 10,40