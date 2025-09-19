Estrazione Eurojackpot 19 settembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°75 del 19/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

9-37-40-41-46

EURONUMERI

1-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 5.850.555,10
punti 5+080€ 276.408,40
punti 4+2491€ 7.443,70
punti 4+198011€ 465,20
punti 3+22.44815€ 204,80
punti 4+02.55623€ 142,70
punti 2+235.567405€ 32,60
punti 3+148.072557€ 27,00
punti 3+0123.1141.262€ 19,90
punti 1+2197.4892.312€ 15,50
punti 2+1720.7888.014€ 12,80