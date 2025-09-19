Estrazione Eurojackpot 19 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°75 del 19/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
9-37-40-41-46
EURONUMERI
1-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 5.850.555,10
|punti 5+0
|8
|0
|€ 276.408,40
|punti 4+2
|49
|1
|€ 7.443,70
|punti 4+1
|980
|11
|€ 465,20
|punti 3+2
|2.448
|15
|€ 204,80
|punti 4+0
|2.556
|23
|€ 142,70
|punti 2+2
|35.567
|405
|€ 32,60
|punti 3+1
|48.072
|557
|€ 27,00
|punti 3+0
|123.114
|1.262
|€ 19,90
|punti 1+2
|197.489
|2.312
|€ 15,50
|punti 2+1
|720.788
|8.014
|€ 12,80