Estrazione Eurojackpot 16 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°74 del 16/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
8-9-14-37-38
EURONUMERI
1-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 741.324,60
|punti 5+0
|7
|0
|€ 238.898,60
|punti 4+2
|53
|1
|€ 5.204,50
|punti 4+1
|1.007
|18
|€ 342,40
|punti 3+2
|2.231
|29
|€ 170,00
|punti 4+0
|2.253
|32
|€ 122,40
|punti 2+2
|34.353
|482
|€ 25,50
|punti 3+1
|47.747
|708
|€ 20,50
|punti 3+0
|109.044
|1.524
|€ 17,00
|punti 1+2
|177.675
|2.494
|€ 13,00
|punti 2+1
|712.386
|10.072
|€ 9,80