Estrazione Eurojackpot 16 settembre 2025: numeri e quote


I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°74 del 16/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-9-14-37-38

EURONUMERI

1-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 741.324,60
punti 5+070€ 238.898,60
punti 4+2531€ 5.204,50
punti 4+11.00718€ 342,40
punti 3+22.23129€ 170,00
punti 4+02.25332€ 122,40
punti 2+234.353482€ 25,50
punti 3+147.747708€ 20,50
punti 3+0109.0441.524€ 17,00
punti 1+2177.6752.494€ 13,00
punti 2+1712.38610.072€ 9,80