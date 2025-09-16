Estrazione Eurojackpot 16 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 16 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°74 del 16/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-9-14-37-38

EURONUMERI

1-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 4 0 € 741.324,60 punti 5+0 7 0 € 238.898,60 punti 4+2 53 1 € 5.204,50 punti 4+1 1.007 18 € 342,40 punti 3+2 2.231 29 € 170,00 punti 4+0 2.253 32 € 122,40 punti 2+2 34.353 482 € 25,50 punti 3+1 47.747 708 € 20,50 punti 3+0 109.044 1.524 € 17,00 punti 1+2 177.675 2.494 € 13,00 punti 2+1 712.386 10.072 € 9,80