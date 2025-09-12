Estrazione Eurojackpot 12 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°73 del 12/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
7-22-24-33-45
EURONUMERI
4-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 560.209,90
|punti 5+0
|21
|0
|€ 90.266,30
|punti 4+2
|58
|0
|€ 5.390,90
|punti 4+1
|1.659
|22
|€ 235,50
|punti 3+2
|2.258
|22
|€ 190,40
|punti 4+0
|3.978
|34
|€ 78,60
|punti 2+2
|32.003
|401
|€ 31,10
|punti 3+1
|58.790
|689
|€ 18,90
|punti 3+0
|145.856
|1.663
|€ 15,20
|punti 1+2
|165.109
|2.120
|€ 15,20
|punti 2+1
|791.864
|9.907
|€ 10,00