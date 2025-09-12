Estrazione Eurojackpot 12 settembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°73 del 12/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-22-24-33-45

EURONUMERI

4-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 560.209,90
punti 5+0210€ 90.266,30
punti 4+2580€ 5.390,90
punti 4+11.65922€ 235,50
punti 3+22.25822€ 190,40
punti 4+03.97834€ 78,60
punti 2+232.003401€ 31,10
punti 3+158.790689€ 18,90
punti 3+0145.8561.663€ 15,20
punti 1+2165.1092.120€ 15,20
punti 2+1791.8649.907€ 10,00