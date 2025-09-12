Estrazione Eurojackpot 12 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°73 del 12/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-22-24-33-45

EURONUMERI

4-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 6 0 € 560.209,90 punti 5+0 21 0 € 90.266,30 punti 4+2 58 0 € 5.390,90 punti 4+1 1.659 22 € 235,50 punti 3+2 2.258 22 € 190,40 punti 4+0 3.978 34 € 78,60 punti 2+2 32.003 401 € 31,10 punti 3+1 58.790 689 € 18,90 punti 3+0 145.856 1.663 € 15,20 punti 1+2 165.109 2.120 € 15,20 punti 2+1 791.864 9.907 € 10,00