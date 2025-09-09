Estrazione Eurojackpot 9 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°72 del 9/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

14-18-24-27-50

EURONUMERI

8-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 726.949,00 punti 5+0 12 0 € 102.491,30 punti 4+2 35 1 € 5.796,20 punti 4+1 747 10 € 339,40 punti 3+2 1.647 23 € 169,30 punti 4+0 1.586 33 € 127,90 punti 2+2 23.466 370 € 27,50 punti 3+1 38.047 669 € 18,90 punti 3+0 78.398 1.386 € 17,40 punti 1+2 121.994 2.132 € 14,00 punti 2+1 564.781 9.407 € 9,10