Estrazione Eurojackpot 9 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 9 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°72 del 9/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
14-18-24-27-50
EURONUMERI
8-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 726.949,00
|punti 5+0
|12
|0
|€ 102.491,30
|punti 4+2
|35
|1
|€ 5.796,20
|punti 4+1
|747
|10
|€ 339,40
|punti 3+2
|1.647
|23
|€ 169,30
|punti 4+0
|1.586
|33
|€ 127,90
|punti 2+2
|23.466
|370
|€ 27,50
|punti 3+1
|38.047
|669
|€ 18,90
|punti 3+0
|78.398
|1.386
|€ 17,40
|punti 1+2
|121.994
|2.132
|€ 14,00
|punti 2+1
|564.781
|9.407
|€ 9,10