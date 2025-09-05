Tortino croccante al cacao con mele caramellate, ricotta e noci: la ricetta

Questo tortino croccante unisce consistenze diverse in un equilibrio piacevole e sorprendente, ideale da servire a fine pasto o per una pausa golosa

Un dolce semplice ma d’effetto, perfetto per chi cerca un dessert diverso dal solito! Questo tortino unisce consistenze diverse in un equilibrio piacevole e sorprendente, ideale da servire a fine pasto o per una pausa golosa. Un modo originale per valorizzare ingredienti di qualità con un tocco di creatività.

Ingredienti per 2 monoporzioni

Per le cialde (lingue di gatto al cacao)

50 g albumi

50 g zucchero a velo vanigliato

55 g burro ammorbidito

100 g farina

15 g cacao amaro

Per la farcitura

2 mele Gala Royal Bio Val Venosta

1 cucchiaino cannella in polvere

200 g ricotta fresca di mucca

4 cucchiai zucchero di canna

1 limone non trattato

noci e nocciole tritate

Preparazione

Per le cialde al cacao

In una ciotola montiamo l’albume con lo zucchero, utilizzando una frusta o uno sbattitore elettrico, fino a ottenere un composto chiaro e omogeneo. Aggiungiamo poco per volta la farina e il cacao, mescolando bene. Uniamo infine il burro morbido e amalgamiamo con cura.

Trasferiamo il composto in una sac à poche oppure, con l’aiuto di un cucchiaio, formiamo sulla teglia rivestita di carta forno dei dischi sottili (scegliete voi il diametro, in base a quanto volete grandi le cialde). Cuociamo in forno preriscaldato a 180°C per 5-10 minuti, controllando spesso per evitare che si brucino.

Una volta pronte, lasciamole raffreddare direttamente sulla teglia prima di staccarle.

Per la farcitura

Sbucciamo le mele e tagliamole a dadini. In una padella mettiamo lo zucchero e il succo di ½ limone e accendiamo il fuoco a fiamma bassa. Quando lo zucchero comincia a sciogliersi, uniamo le mele a dadini, un pizzico di cannella e una noce di burro.

Cuociamo mescolando spesso, finché il liquido sarà ben assorbito e le mele caramellate. In una ciotola lavoriamo la ricotta con il succo e un po’ di scorza grattugiata di ½ limone, mescolando fino a ottenere una crema liscia.

Ultimazione

Con un coppapasta ritagliamo i dischi al cacao per renderli perfettamente regolari. Tritiamo grossolanamente noci e nocciole.

Sul piatto da portata mettiamo una piccola quantità di crema di ricotta per fissare la base, quindi posizioniamo il primo disco di cialda. Farciamo con un generoso cucchiaio di crema di ricotta. Aggiungiamo uno strato di mele caramellate alla cannella, poi spolveriamo con la granella di noci e nocciole. Proseguiamo con un altro disco di cialda e ripetiamo gli strati. Io ho creato tre strati in totale, usando tre cialde. Puliamo bene il piatto da eventuali residui. Con una mandolina affettiamo sottilmente una mela Gala Royal Bio Val Venosta. Disponiamo le fettine a ventaglio accanto al tortino per decorare. Serviamo subito.