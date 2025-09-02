Estrazione Eurojackpot 2 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°70 del 2/9/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
1-5-12-38-47
EURONUMERI
7-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.833.926,80
|punti 5+0
|3
|0
|€ 344.749,80
|punti 4+2
|28
|0
|€ 6.092,70
|punti 4+1
|598
|15
|€ 356,60
|punti 3+2
|1.344
|30
|€ 174,50
|punti 4+0
|1.356
|30
|€ 125,80
|punti 2+2
|21.272
|499
|€ 25,50
|punti 3+1
|30.511
|570
|€ 19,90
|punti 3+0
|62.809
|1.038
|€ 18,30
|punti 1+2
|111.562
|2.344
|€ 12,90
|punti 2+1
|461.824
|8.718
|€ 9,30