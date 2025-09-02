Estrazione Eurojackpot 2 settembre 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°70 del 2/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-5-12-38-47

EURONUMERI

7-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.833.926,80
punti 5+030€ 344.749,80
punti 4+2280€ 6.092,70
punti 4+159815€ 356,60
punti 3+21.34430€ 174,50
punti 4+01.35630€ 125,80
punti 2+221.272499€ 25,50
punti 3+130.511570€ 19,90
punti 3+062.8091.038€ 18,30
punti 1+2111.5622.344€ 12,90
punti 2+1461.8248.718€ 9,30