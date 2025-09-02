Estrazione Eurojackpot 2 settembre 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 settembre 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°70 del 2/9/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

1-5-12-38-47

EURONUMERI

7-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 1.833.926,80 punti 5+0 3 0 € 344.749,80 punti 4+2 28 0 € 6.092,70 punti 4+1 598 15 € 356,60 punti 3+2 1.344 30 € 174,50 punti 4+0 1.356 30 € 125,80 punti 2+2 21.272 499 € 25,50 punti 3+1 30.511 570 € 19,90 punti 3+0 62.809 1.038 € 18,30 punti 1+2 111.562 2.344 € 12,90 punti 2+1 461.824 8.718 € 9,30