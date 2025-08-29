Estrazione Eurojackpot 29 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°69 del 29/8/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
3-5-19-23-48
EURONUMERI
1-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|5
|0
|€ 446.886,80
|punti 5+0
|10
|0
|€ 126.011,70
|punti 4+2
|36
|2
|€ 5.773,70
|punti 4+1
|1.068
|21
|€ 243,20
|punti 3+2
|2.099
|46
|€ 136,10
|punti 4+0
|2.256
|24
|€ 92,10
|punti 2+2
|28.870
|517
|€ 22,90
|punti 3+1
|45.488
|815
|€ 16,20
|punti 3+0
|95.683
|1.472
|€ 14,60
|punti 1+2
|135.896
|2.104
|€ 12,90
|punti 2+1
|595.827
|10.169
|€ 8,80