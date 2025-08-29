Estrazione Eurojackpot 29 agosto 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°69 del 29/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-5-19-23-48

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+150€ 446.886,80
punti 5+0100€ 126.011,70
punti 4+2362€ 5.773,70
punti 4+11.06821€ 243,20
punti 3+22.09946€ 136,10
punti 4+02.25624€ 92,10
punti 2+228.870517€ 22,90
punti 3+145.488815€ 16,20
punti 3+095.6831.472€ 14,60
punti 1+2135.8962.104€ 12,90
punti 2+1595.82710.169€ 8,80