Estrazione Eurojackpot 29 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°69 del 29/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-5-19-23-48

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 5 0 € 446.886,80 punti 5+0 10 0 € 126.011,70 punti 4+2 36 2 € 5.773,70 punti 4+1 1.068 21 € 243,20 punti 3+2 2.099 46 € 136,10 punti 4+0 2.256 24 € 92,10 punti 2+2 28.870 517 € 22,90 punti 3+1 45.488 815 € 16,20 punti 3+0 95.683 1.472 € 14,60 punti 1+2 135.896 2.104 € 12,90 punti 2+1 595.827 10.169 € 8,80