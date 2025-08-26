Estrazione Eurojackpot 26 agosto 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°68 del 26/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-14-21-26-35

EURONUMERI

4-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 1.746.680,80
punti 5+040€ 216.575,80
punti 4+2360€ 3.969,30
punti 4+171625€ 249,40
punti 3+22.17465€ 92,20
punti 4+01.50343€ 92,20
punti 2+226.738563€ 17,00
punti 3+131.882700€ 15,90
punti 3+063.2981.181€ 15,20
punti 1+2128.5172.731€ 9,30
punti 2+1402.2678.158€ 9,00