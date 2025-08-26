Estrazione Eurojackpot 26 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°68 del 26/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

8-14-21-26-35

EURONUMERI

4-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 1.746.680,80 punti 5+0 4 0 € 216.575,80 punti 4+2 36 0 € 3.969,30 punti 4+1 716 25 € 249,40 punti 3+2 2.174 65 € 92,20 punti 4+0 1.503 43 € 92,20 punti 2+2 26.738 563 € 17,00 punti 3+1 31.882 700 € 15,90 punti 3+0 63.298 1.181 € 15,20 punti 1+2 128.517 2.731 € 9,30 punti 2+1 402.267 8.158 € 9,00