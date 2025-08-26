Estrazione Eurojackpot 26 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 agosto 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°68 del 26/8/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
8-14-21-26-35
EURONUMERI
4-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.746.680,80
|punti 5+0
|4
|0
|€ 216.575,80
|punti 4+2
|36
|0
|€ 3.969,30
|punti 4+1
|716
|25
|€ 249,40
|punti 3+2
|2.174
|65
|€ 92,20
|punti 4+0
|1.503
|43
|€ 92,20
|punti 2+2
|26.738
|563
|€ 17,00
|punti 3+1
|31.882
|700
|€ 15,90
|punti 3+0
|63.298
|1.181
|€ 15,20
|punti 1+2
|128.517
|2.731
|€ 9,30
|punti 2+1
|402.267
|8.158
|€ 9,00