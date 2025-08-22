Estrazione Eurojackpot 22 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°67 del 22/8/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
3-14-16-22-34
EURONUMERI
7-10
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|20
|1
|€ 55.189,40
|punti 4+2
|50
|0
|€ 3.641,30
|punti 4+1
|994
|11
|€ 228,90
|punti 3+2
|1.761
|24
|€ 142,10
|punti 4+0
|2.136
|19
|€ 85,20
|punti 2+2
|23.352
|369
|€ 24,80
|punti 3+1
|37.901
|472
|€ 17,10
|punti 3+0
|81.564
|1.174
|€ 15,00
|punti 1+2
|120.151
|2.121
|€ 12,70
|punti 2+1
|501.790
|7.449
|€ 9,20