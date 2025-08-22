Estrazione Eurojackpot 22 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°67 del 22/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-14-16-22-34

EURONUMERI

7-10

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 0 0 € 0,00 punti 5+0 20 1 € 55.189,40 punti 4+2 50 0 € 3.641,30 punti 4+1 994 11 € 228,90 punti 3+2 1.761 24 € 142,10 punti 4+0 2.136 19 € 85,20 punti 2+2 23.352 369 € 24,80 punti 3+1 37.901 472 € 17,10 punti 3+0 81.564 1.174 € 15,00 punti 1+2 120.151 2.121 € 12,70 punti 2+1 501.790 7.449 € 9,20