Estrazione Eurojackpot 22 agosto 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot di venerdì 3 novembre 2023. Numeri vincenti del concorso del 3/11/2023, archivio estrazioni, combinazione e quote in Italia.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°67 del 22/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

3-14-16-22-34

EURONUMERI

7-10

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+100€ 0,00
punti 5+0201€ 55.189,40
punti 4+2500€ 3.641,30
punti 4+199411€ 228,90
punti 3+21.76124€ 142,10
punti 4+02.13619€ 85,20
punti 2+223.352369€ 24,80
punti 3+137.901472€ 17,10
punti 3+081.5641.174€ 15,00
punti 1+2120.1512.121€ 12,70
punti 2+1501.7907.449€ 9,20