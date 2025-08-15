Estrazione Eurojackpot 15 agosto 2025: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°65 del 15/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

5-11-20-33-43

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 1.771.200,90 punti 5+0 8 0 € 124.859,30 punti 4+2 27 0 € 6.102,30 punti 4+1 601 11 € 342,60 punti 3+2 1.160 21 € 195,30 punti 4+0 1.639 30 € 100,50 punti 2+2 16.315 254 € 32,10 punti 3+1 26.774 395 € 21,90 punti 3+0 73.471 1.004 € 15,70 punti 1+2 85.276 1.282 € 15,70 punti 2+1 384.523 5.621 € 10,80