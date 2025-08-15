Estrazione Eurojackpot 15 agosto 2025: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 agosto 2025.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°65 del 15/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

5-11-20-33-43

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.771.200,90
punti 5+080€ 124.859,30
punti 4+2270€ 6.102,30
punti 4+160111€ 342,60
punti 3+21.16021€ 195,30
punti 4+01.63930€ 100,50
punti 2+216.315254€ 32,10
punti 3+126.774395€ 21,90
punti 3+073.4711.004€ 15,70
punti 1+285.2761.282€ 15,70
punti 2+1384.5235.621€ 10,80