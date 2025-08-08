Estrazione Eurojackpot 8 agosto 2025: centrato il 6

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025, stavolta basta per centrare ancora il super jackpot.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°63 del 8/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-16-23-41-42

EURONUMERI

1-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 36.553.237,20 punti 5+1 2 0 € 1.016.401,10 punti 5+0 8 0 € 143.300,70 punti 4+2 36 1 € 5.252,70 punti 4+1 823 9 € 287,20 punti 3+2 1.529 22 € 170,00 punti 4+0 3.722 55 € 50,80 punti 2+2 21.647 338 € 27,80 punti 3+1 34.560 502 € 19,40 punti 3+0 77.868 1.188 € 16,30 punti 1+2 112.946 1.757 € 14,10 punti 2+1 479.492 7.667 € 10,00