Estrazione Eurojackpot 8 agosto 2025: centrato il 6

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025, stavolta basta per centrare ancora il super jackpot.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°63 del 8/8/2025
COMBINAZIONE VINCENTE
7-16-23-41-42
EURONUMERI
1-4
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 36.553.237,20
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.016.401,10
|punti 5+0
|8
|0
|€ 143.300,70
|punti 4+2
|36
|1
|€ 5.252,70
|punti 4+1
|823
|9
|€ 287,20
|punti 3+2
|1.529
|22
|€ 170,00
|punti 4+0
|3.722
|55
|€ 50,80
|punti 2+2
|21.647
|338
|€ 27,80
|punti 3+1
|34.560
|502
|€ 19,40
|punti 3+0
|77.868
|1.188
|€ 16,30
|punti 1+2
|112.946
|1.757
|€ 14,10
|punti 2+1
|479.492
|7.667
|€ 10,00