Estrazione Eurojackpot 8 agosto 2025: centrato il 6

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025, stavolta basta per centrare ancora il super jackpot.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°63 del 8/8/2025

COMBINAZIONE VINCENTE

7-16-23-41-42

EURONUMERI

1-4

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 36.553.237,20
punti 5+120€ 1.016.401,10
punti 5+080€ 143.300,70
punti 4+2361€ 5.252,70
punti 4+18239€ 287,20
punti 3+21.52922€ 170,00
punti 4+03.72255€ 50,80
punti 2+221.647338€ 27,80
punti 3+134.560502€ 19,40
punti 3+077.8681.188€ 16,30
punti 1+2112.9461.757€ 14,10
punti 2+1479.4927.667€ 10,00